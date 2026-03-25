Muertes de famosos

Jessi Pierce muere en incendio con sus hijos y su hermano le rinde conmovedor homenaje

Nick, hermano de la comunicadora, compartió una emotiva fotografía de ambos. La comunicadora y sus retoños perdieron la vida luego de que se quemara su casa.

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Por:Dayana Alvino
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El hermano de la fallecida periodista Jessi Pierce le rindió un homenaje luego de que muriera trágicamente, junto a sus tres pequeños hijos, al incendiarse su hogar.

Nick Pierce publicó en Facebook, el domingo 22 de marzo, una fotografía en la que aparecen de espaldas él y la reportera, de acuerdo con Us Weekly.

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Ambos llevan puestas camisetas en las que se puede leer su apellido.

Él no colocó ningún mensaje para acompañar la postal y, hasta el momento, tampoco se ha pronunciado públicamente acerca de lo que pasó.

Hermano de Jessi Pierce le rinde homenaje tras su muerte.
Hermano de Jessi Pierce le rinde homenaje tras su muerte.
Imagen Nick Pierce/Facebook

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Sin embargo, su ‘post’ recibió mucho apoyo, tanto de quienes le manifestaron sus condolencias como de aquellos que le recordaron que él y Jessi son “increíbles personas”.

La última foto que Jessi Pierce compartió de sus hijos

Sólo horas antes de que sucediera el percance en el que perdió la vida al lado de sus retoños, Jessi Pierce compartió la que ahora es la última instantánea de los niños.

La tarde del 20 de marzo, ella dio a conocer en X (antes Twitter) que acudió con Hudson, Cayden y Avery, a la inauguración de una heladería.

La comunicadora colgó el retrato que le tomó a los menores mientras disfrutaban felices de sus mantecados, sentados en una glorieta.

Jessi Pierce compartió una foto de sus hijos horas antes de que murieran.
Jessi Pierce compartió una foto de sus hijos horas antes de que murieran.
Imagen Jessi Pierce/X

¿Qué les sucedió a Jessie Pierce y a sus hijos?

La madrugada del 21 de marzo, vecinos llamaron al 911 para informar que veían fuego saliendo de la casa de Jessi Pierce, ubicada en White Bear Lake, Minnesota.

Personal de Departamento de bomberos de la ciudad respondió al siniestro a las 5:25 a.m. (tiempo local). Al llegar, encontraron la propiedad completamente en llamas.

Tras laborar para extinguir las llamas, los elementos lograron localizar a un adulto, tres infantes y un perro, pero ya todos habían perecido.

Las primeras investigaciones por parte de los bomberos “no han aportado pruebas de que el incendio fuera provocado intencionalmente”, se informó.

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