Muertes de famosos Muere querida periodista junto a sus tres hijos en incendio en su hogar: tenía 37 años Jessi Pierce, quien era una destaca periodista del hockey, murió junto a sus pequeños hijos y su mascota tras incendiarse su hogar en Minnesota. Lo que se sabe.



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Jessi Pierce, reportera de los Minnesota Wild, murió junto a sus tres hijos a causa de un incendio ocurrido el fin de semana en su vivienda. Bomberos de White Bear Lake, Minnesota, respondieron a llamadas al 911 realizadas por vecinos que vieron llamas saliendo por el techo de la casa.

Pierce, de 37 años, cubría a los Wild para la NHL.com y era una destacada comunicadora sobre la Liga Nacional de Hockey, además de desempeñar otros roles dentro de los medios deportivos.

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El esposo de Pierce y padre de los niños, de 8, 6 y 4 años, se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo en el momento del incendio.

La trágica muerte de Jessi Pierce y sus hijos

Los bomberos respondieron a las llamadas al 911 la madrugada del 21 de marzo, tras reportes de vecinos que informaban sobre llamas saliendo por el techo de una vivienda en White Bear Lake.

Un adulto, tres niños y un perro que se encontraban dentro de la casa fueron hallados muertos, informó el Departamento de Bomberos de White Bear Lake. La causa del incendio permanece bajo investigación.

"Nos duele el corazón por todos los involucrados en esta tragedia. Pedimos la oportunidad de que nuestra comunidad se una y se apoye mutuamente durante este momento tan difícil", dijo el jefe de bomberos Greg Peterson.

Jessi Pierce y su familia. Imagen Jessi Pierce/Instagram

El esposo de Pierce, Mike Hinrichs, se encontraba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo al momento del incendio, reportó The Athletic.

Una página de GoFundMe, creada para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo financiero, había recaudado más de 172 mil dólares hasta la mañana del 24 de marzo. Sus hijos, Hudson, Cayden y Avery, tenían 8, 6 y 4 años, respectivamente.

Condolencias a Jessie Pierce

El 23 de marzo, el equipo de los Wild lamentó la muerte de la periodista, quien durante años mantuvo informados a la afición de la NHL sobre su equipo.

"Estamos sin palabras. Ella era una persona especial que aportaba mucha luz a este lugar", dijo el capitán de los Wild, Jared Spurgeon. "Siempre estaba sonriendo, bromeando. Cuando lo escuché por primera vez, es algo que realmente no crees que pueda pasar, y todavía es difícil de asimilar. Obviamente, todos aquí enviamos nuestro corazón y nuestras oraciones a su familia", añadió.

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Luego de que la NHL y los Wild anunciaran las muertes junto con sus condolencias el domingo 22, comenzó una oleada de condolencias para Pierce por parte de la estrecha comunidad que rodea a este deporte.

"El amor de Jessi por su familia y por el hockey era evidente en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo con nosotros. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. Será profundamente extrañada", expresó Bill Price, vicepresidente y editor en jefe de NHL.com.