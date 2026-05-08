Muertes de famosos Yolaine Díaz, periodista de People en Español, su mamá y perrita serán despedidas tras morir en incendio Este fin de semana, seres queridos de la también creadora de contenido y su madre les darán el último adiós. Ellas perdieron la vida tratando de huir de las llamas que afectaron el edificio donde residían.

Video Muerte de periodista de People en Español y su mamá en incendio conmociona a familiares y amigos

A casi cuatro días de que Yolaine Díaz, periodista colaboradora de People en Español, su madre, la señora Ana Mirtha Lantigua, y su perrita perdieran la vida durante un incendio, sus seres queridos les darán el último adiós.

La tarde de este 7 de mayo fue difundida por medio de Instagram la esquela con la información sobre los servicios funerarios con los que se honrará su memoria.

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“Celebramos la vida de dos mujeres extraordinarias, llenas de luz, elegancia y una chispa imposible de olvidar, junto a su fiel y adorable compañera de cuatro patas, inseparables en vida y en recuerdos”, se lee en el obituario.

Se detalla, además, que las exequias se llevarán a cabo el sábado 9 de mayo, a partir de las 16 horas (tiempo local) en el Community Home For Funerals, ubicado en Nueva York.

Yolaine Díaz y su madre, Ana Mirtha Lantigua, serán despedidas en honras fúnebres. Imagen Lolas Brunch NY/Instagram



De acuerdo con la página oficial de la funeraria, los servicios serán específicamente en el Sinatra Memorial Home. En el anuncio, manejan el apellido de la progenitora de la creadora de contenido como Domínguez. Se desconoce si ese es el de soltera o el de casada.

¿Qué les sucedió a Yolaine Díaz y su mamá?

La madrugada del lunes 4 de mayo, alrededor de las 12:30 a.m., se desató un incendio en el edificio de apartamentos donde residían Yolaine Díaz, su mamá, Ana Mirtha Lantigua, y el padrastro de la también ‘influencer’, don Jaime.

De acuerdo con Mandy Fridmann, titular de Las Top News, “amigos directos” contaron que, al escuchar la alarma, los tres, llevando a su mascota, comenzaron a bajar por la escalera interna del inmueble.

No obstante, cuando, presuntamente, el señor se dio cuenta de que las llamas provenían de abajo, les sugirió que regresaran a su departamento para que estuvieran más seguros.

Supuestamente, en medio de la oscuridad y “sin darse cuenta”, madre e hija dejaron de seguir al señor Jaime y “habrían quedado atrapadas entre el fuego cruzado sin poder salir y ahí murieron, abrazadas, junto a su perrita en medio de ellas”.

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“Este incendio fue muy grave”, declaró al respecto la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore. “Lamentablemente, hubo muchos heridos”.