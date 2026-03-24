Muertes de famosos

Muere periodista Jessi Pierce y sus hijos: ¿el incendio que les quitó la vida fue provocado?

Jessi Pierce, quien era una destaca periodista del hockey, murió junto a sus pequeños hijos y su mascota tras incendiarse su hogar en Minnesota. El Departamento de Bomberos de White Bear Lake dio conocer un informe preliminar al respecto.

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Por:Dayana Alvino
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Video Actor de la serie ‘The Wire’ pierde la vida atrapado en incendio: forense revela causa de muerte

En medio de la conmoción que ha generado la trágica muerte de la reportera Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños, Hudson, Cayden y Avery, durante un incendio en su hogar, las autoridades han brindado nueva información sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de White Bear Lake, en Minnesota, sus hallazgos preliminares “no han aportado pruebas de que el incendio fuera provocado intencionalmente”.

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La dependencia agregó que la causa del siniestro aún está bajo investigación y que se están dedicando “todos los recursos posibles” a las indagaciones.

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“Queremos asegurar al público que estamos haciendo todo lo posible para averiguar qué provocó esta tragedia”, afirmaron en un comunicado, según People.

“Nuestras prioridades son, ante todo, estar al lado de las personas directamente afectadas por esta tragedia, llevar a cabo una investigación exhaustiva y velar por el que los miembros de los equipos de primera respuesta que participaron en este incidente se recuperen junto con la comunidad”, añadieron.

“Nuestro más sincero pésame a las familias y amigos de quienes perdieron la vida este fin de semana. Somos conscientes de que nuestra comunidad está de luto por esta pérdida”, concluyeron.

¿Qué se sabe del incendio en el que murieron Jessi Pierce, sus hijos y su perro?

El incendio que cobró las vidas de Jessi Pierce, sus retoños y su mascota ocurrió el pasado sábado 21 de marzo.
Los vecinos informaron haber visto fuego saliendo del techo de la casa de la comunicadora, ubicada en White Bear Lake, Minnesota, y señalaron que probablemente había personas dentro.

El Departamento de Bomberos de la ciudad respondió al siniestro alrededor de las 5:25 a.m. (tiempo local). Al llegar al sitio, encontraron la estructura completamente en llamas.

Los elementos iniciaron de inmediato las labores para extinguir las llamas. Lograron localizar a un adulto, tres menores y un perro dentro de la vivienda, pero todos habían fallecido.

Tras lo sucedido, The National Hockey League informó que el esposo de Pierce, colaboradora de su sitio web durante las últimas 10 temporadas, Mike Hinrichs, se encontraba de viaje de trabajo cuando todo pasó.

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