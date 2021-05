Hermano de Cristian Castro reacciona molesto a la serie de Luis Miguel porque "ridiculizó" al cantante

Finalmente lamentó que el hijo de Verónica Castro no fuera personificado de manera más cortés: "Yo creo que Cristian Castro merece un respeto, porque es una gran estrella de México. Jamás se ha metido con Luis Miguel, jamás ha hablado de Luis Miguel. Nada más ha admirado a Luis Miguel y yo digo: 'Caray, vamos a tratar de entender lo que es cantar, cantar, como canta Cristian Castro'. Y Luis Miguel no puede decirle nada a Cristian Castro, al contrario, por algo se puso como se puso. Y esto que hizo se llaman 'patadas de ardido', la verdad".

El tercer capítulo de la serie de Luis Miguel también desató la polémica por representar a una cantante de la década de los 90, que se relacionó con la línea 'Everybody Loves Banana', y provocó que la ex Garibaldi, Patricia Manterola, mostrara su postura en redes sociales a través de un comunicado en el que demandó que ese personaje, "difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido". Esa misma semana se habló de cómo mientras sí alzó la voz ante la supuesta alusión en la serie, calló al ser vinculada con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.