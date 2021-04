Paty Manterola niega ser 'Paola Montero' en 'Luis Miguel, la serie' y así reacciona el panel de Sin Rollo

La panelista Ana María Canseco llamó la atención a que las famosas que han hablado de Luis Miguel, como fue el caso de Lucía Méndez esta última semana , son criticadas, mientras que el cantante habla de supuestos amores y “ las pone (a las mujeres) en una manera no muy bonita ”. Agregó que aunque muchos se sentirían honrados de aparecer en su serie, no es el caso de las mujeres “porque no las deja bien paradas”.

Carlos Calderón cuestionó al ex Menudo si, dada su experiencia, sabe si Patricia podría demandar. Johnny dijo que no lo cree viable, pues, a su entendido, los guionistas toman licencias para alternar la ficción con la realidad. “Marean un poco la historia”, por lo que no se sabe de quién está hablando exactamente. Comentó que, aunque no es abogado, está asesorado por amistades expertas en la materia.