Hermano de Cristian Castro lo defiende ante acusaciones de agresión a Verónica

Marcos Valdés reaccionó luego de que Yolanda Andrade asegurara que supuestamente ‘El Gallito Feliz’ agredió físicamente a su madre, Verónica Castro. El actor también mandó un mensaje a la presentadora de Montse y Joe.

Video Yolanda Andrade recuerda los trapitos sucios de Cristian Castro con sus amores y por haberle “pegado a su mamá”

Marcos Valdés, hermano de Cristian Castro, salió a su defensa después de que Yolanda Andrade acusara al cantante de haber agredido físicamente a su madre, Verónica Castro.

“¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas? Yo la llevé al hospital”, sentenció la presentadora, en declaraciones presentadas en el Instagram de la periodista Maxine Woodside este 28 de febrero.

¿Qué dijo el hermano de Cristian Castro tras los señalamientos?

A horas de que trascendiera lo aseverado por la también actriz, Marcos Valdés, quien es hermano del cantante por parte de su padre, Manuel ‘El Loco’, Valdés, se pronunció a favor de él.

“Yo no creo, jamás, que haya tocado Cristian a Verónica”, dijo tajantemente en entrevista para el programa ‘Venga la alegría’, este 29 de febrero.

“Él tendrá su carácter o su forma de ser y punto. A lo mejor, de repente, le da la locura de irse (y) bueno”, añadió para apoyar al intérprete de ‘No podrás’.

Para reforzar su punto, el actor puntualizó que la protagonista de ‘Rosa Salvaje’, melodrama que puedes ver en ViX, ya hubiera dicho algo si su primogénito la hubiera atacado.

“¿Tú has escuchado en algún momento que Verónica declare que su hijo le pegó?”, le interrogó al reportero con el que conversaba.

Marcos aseveró que la multifacética estrella mexicana “adora” y “ama con toda” su alma a Cristian, y que eso pudo comprobarse con el apoyo que le brindó durante el último concierto que ofreció en la Ciudad de México.

Hermano de Cristian Castro pone en duda palabra de Yolanda Andrade

Centrado en lo afirmado por Yolanda Andrade acerca de Cristian Castro y el presunto maltrato a ‘La Vero’, Marcos Valdés lo puso entredicho con un cuestionamiento.

“¿Ella estuvo cuando mi hermano le hizo algo a Verónica? ¿Ella estaba ahí?”, enunció. “Nosotros podemos actuar o hablar de lo que somos testigos, de lo que no, es mejor callar”.

Sobre el motivo que habría llevado a la conductora a realizar la imputación, él mencionó: “Tiene como una especie de dolor o de rencor, algo que a lo mejor no lo puede manejar”.

“Pero la carrera está para que hagamos teatro, cine, radio, televisión, no chismes. No debería estar perdiendo su tiempo hablando cosas que no son adecuadas”, recriminó.

Aprovechando el momento, el actor envió a Andrade un mensaje: “Lo más importante es continuar con tu vida. Dios te regaló la oportunidad de regresar a la vida, disfrútala, no pierdas tu tiempo en tonterías”.

“Creo que vales mucho como ser humano, eres una gran mujer”, mencionó. “Debería dedicarse en cuerpo y alma a su salud”, concluyó.

Yolanda Andrade ha luchado por su bienestar desde que en mayo de 2023 sufrió “un cuadro feo de hemorragia”, aparentemente a raíz del aneurisma que padece.

