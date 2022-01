La hermana de Octavio Ocaña mostró cómo vivió los últimos momentos a lado del actor

A dos meses y medio de la muerte del actor Octavio Ocaña, su familia no ha dejado de recordarlo y buscar justicia por su trágica partida.

Mediante redes sociales, su novia Nerea Godínez y sus hermanas gemelas, Bertha y Ana Leticia Pérez Ocaña, continúan publicando fotos inéditas del también comediante con mensajes conmovedores.

Bertha Ocaña recordó su último día con el actor

Después de que la familia Ocaña pasara sus primeras fiestas navideñas sin él, su hermana Bertha (con quien mantuvo un fuerte vínculo) mostró su última fotografía junto a el participante de la serie Vecinos.

El 16 de enero posteó una imagen que permite ver la última vez que convivieron juntos y explicó qué hicieron el último día que se vieron, algo que siempre recordará.

"Esta foto guarda tanto...fue el 27 de octubre el día de mi cumpleaños, mi hermano me pidió que fuéramos a su casa el resto del día a estar con él y terminar de celebrar mi día... Comimos y comenzó a hacer palomitas, puso su Netflix y escogió una película que recuerdo estaba muy interesante pero más o menos a la mitad de la peli me quedé dormida y él también 🤭 la foto nos la tomó Nere y cuando terminó la película ya eran casi las 10 de la noche entonces nos paramos, nos despedimos y nos fuimos y ese fue el último día que vi a mi hermano con vida, ese fue el último día que dormimos juntos sin saber que así sería y cuando vi está foto que fue ya hace tiempo anhelaba con todo mi ser regresar el tiempo, volver a ese momento donde estábamos dormidos y me hubiera encantado abrazarlo más fuerte, llenarlo de besos, decirle que tuve al mejor hermano del mundo, este fue nuestro último momento juntos y lo recuerdo todos los días de mi vida💔", fue la descripción de la fotografía.



La imagen acumuló rápidamente más de 30 mil me gusta y también mensajes de los seguidores de Octavio Ocaña como: "Que bellos se veían dormidos", "Lo siento mucho" o "Justicia para Octavio Ocaña".

Esta no es la primera vez que Bertha Ocaña le dedica mensajes a su hermano, pues en los últimos meses su cuenta se llenó de recuerdos con el actor durante su infancia y edad adulta.

"Nunca pienses que aunque pasen los años o pase la vida te voy a olvidar por qué eso jamás va a suceder, no importa en dónde me encuentre, el lugar, el día, la hora...hoy a 2 meses de tu partida pude estar aquí donde te quedaste físicamente pero se perfecto que espiritualmente estás en cualquier lado en el que estemos y nada anhelo más que te encuentres descansando en paz🤍🕊️ y como te lo dije hoy: El día que me toque irme ese día va a ser el más feliz de mi vida. Te amo tavito".



Incluso compartió que su familia contrató un equipo de abogados y peritos para trabajar en el caso de su hermano a fondo, con el fin de encontrar la justicia que tanto anhelan.

A pesar de su polémico fallecimiento, el mundo del espectáculo aún mantiene al actor en su memoria y el pasado 3 de diciembre fue conmemorado dentro del evento Trilogía de Oro por cumplir 16 años de trayectoria artística en 2021.

¿El personaje de Ocaña ya no aparecerá en Vecinos?

Ante los rumores sobre la desaparición de su personaje como Benito Rivers en Vecinos, la persona que esclareció que esto no pasará fue el periodista de las estrellas Juan José Origel.

En el programa ‘Con permiso' emitido el 12 de enero, reveló que Octavio Ocaña no será reemplazado y Benito tampoco dejará por completo la producción, pues afirmó que la historia de la nueva temporada planteará que el hijo de los Rivers está de viaje.

La novia de Benito en el programa también seguirá participando y mantendrá vivo al personaje hablando con él por teléfono.