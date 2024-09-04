¿De qué murió el familiar de Eric y Kate del Castillo que actuó en ‘Amor Real’ y ‘El Manantial’?

Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

Gustavo del Castillo Negrete, hermano de Eric del Castillo y reconocido actor de telenovelas como ‘Amor Real’ y ‘El Manantial’ falleció a los 76 años.

El 2 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer su muerte a través de redes sociales, la cual fue confirmada más tarde por su sobrina Verónica del Castillo con un sentido mensaje en Instagram.

“Sólo el cuerpo muere, tu espíritu siempre con nosotros, tío. Te amo. Tu ‘Macarroni’”, escribió la hermana de Kate del Castillo.

¿De qué murió el hermano de Eric del Castillo?

Aunque la periodista no reveló la causa de muerte de su tío ni la fecha exacta de su deceso, en el programa Hoy se dieron más detalles sobre su posible causa de muerte.

“Don Eric del Castillo de luto por la muerte de su hermano, el actor Gustavo del Castillo Negrete, víctima de cáncer”, se reveló durante una semblanza del actor presentada en la emisión del 3 de septiembre.

Gustavo del Castillo Negrete habría estado enfermo del cáncer.



Hasta el momento, Eric del Castillo no se ha pronunciado sobre la muerte de su hermano.

¿Quién era Gustavo del Castillo Negrete?

Gustavo del Castillo Negrete tenía 76 años. El fallecido actor tuvo una amplia trayectoria en la actuación. Sin embargo, en sus trabajos más destacados se encuentran las colaboraciones que realizó con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y Gaspar Henaine ‘Capulina’.