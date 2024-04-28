Muere miembro de Grupo Firme horas antes de concierto: Eduin Caz reacciona

Video Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda

Grupo Firme está de luto al confirmarse la muerte de uno de sus integrantes. Se trata de José Iván 'Boni' Zazueta Chavarin, de 58 años.

Grupo Firme despide a uno de sus miembros

'Boni' se desempañaba como chofer de la agrupación, según reportes de la prensa mexicana.

"Querido amigo, te nos adelantaste en el camino, gracias por regalarnos la luz de tu sonrisa y acompañarnos en este viaje. Hoy la familia Music VIP y Grupo Firme está de luto", se lee en la esquela que fue publicada por la disquera de la agrupación este sábado 27 de abril.

La disquera de Grupo Firme confirmó la muerte de uno de los integrantes del staff de la agrupación, José Iván ‘Boni’ Zazueta Chavarin. Imagen Music VIP/Instagram



De acuerdo con El Sol de México, el integrante del staff del Grupo Firme " falleció de un paro cardiaco en el interior de una habitación del hotel Holiday Inn de Plaza Galerías en Tapachula, Chiapas", ciudad en la que la agrupación se presentó este sábado 27 de abril.

El deceso fue reportado a las autoridades "alrededor de las 15:30 horas" y los Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia "confirmaron que la persona se encontraba sin signos vitales".

"El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mismo que al revisarlo no presentaba ninguna lesión", detalló El Sol de México.

Eduin Caz reacciona a muerte de integrante de Grupo Firme

En Instagram, el vocalista replicó el comunicado de su disquera y agregó: "Te voy a extrañar, mi 'Boni'".

En otra publicación compartió una foto del fallecido: "PTM. ¿En qué momento?".

Johnny Caz, hermano del cantante y también parte del grupo, emitió su pesar: " Te vamos a extrañar un ching… mi 'Boni'. Esta última ped… (borrachera) va por ti".

Eduin y Jhonny Caz despidieron así a 'Boni', quien era parte del equipo de trabajo de Grupo Firme. Imagen Eduin Caz/Instagram y Jhonny Caz/Instagram



Grupo Firme llevó a cabo el concierto que tenía agendado en Tapachula, pese a la desgracia por la que atravesaban ellos y su equipo de trabajo.

El Sol de México detalló que el fallecido miembro de la agrupación supuestamente " había salido a dar una vuelta fuera de la habitación, pero a su regreso se sintió mal y falleció, presuntamente de un infarto".