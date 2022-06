Grettell Valdez revela si quiere casarse de nuevo tras divorcio y rumores sobre nuevo romance

Grettell Valdez aseguró que estaría dispuesta a casarse por tercera ocasión, si el amor vuelve a tocar a su puerta. Tras confirmar su divorcio de Leo Clerc, la actriz dijo que sigue creyendo en el amor y aclaró los rumores en los que se le vincula sentimentalmente con un abogado reconocido en el medio artístico.

A través de su perfil de Instagram, en donde cuenta con 3.6 millones de seguidores, reveló que desea volver a casarse pese a sus dos matrimonios fallidos, el primero con el actor y presentador Patricio Borghetti (2004-2011) y el segundo con el analista financiero Leo Clerc, originario de Suiza.

“¡Claro que me voy a volver a casar!, ¡por supuesto! Yo soy pro amor, me encanta porque… ¿quién me dijo?, una amiga, me habla y me dice ‘¡no manches!, ahora sí ya no te vuelvas a casar’, le digo ‘¿por qué me limitas?, por supuesto que sí, yo creo en el amor y por supuesto que sí sucede, pasa, y si estoy con una persona que es increíble, me llena de amor y me pide casarme, por supuesto que me voy a casar, a parte me veo muy bonita vestida de novia”, señaló la actriz de ‘Médicos, línea de vida’.

Grettell Valdez asegura que le llueven pretendientes tras hablar de su divorcio

La intérprete de 45 años habló por primera vez de su separación de Leo Clerc, el pasado 27 mayo durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Luego de ser cuestionada por uno de sus seguidores sobre si se había divorciado de su segundo esposo, decidió poner fin a los rumores y confirmó que está separada. Durante el video en el que dio su respuesta trascendió que desde hace más de un año y medio no lo ve.

“¿Sigues casada o ya te divorciaste? ¡Contesta, que prometiste!” fue la pregunta de uno de sus ‘followers’. A lo que la intérprete respondió: “Lo que se ve no se pregunta, divorciada, feliz y siempre positiva”.



Grettel Valdez se casó con Leo Clerc en 2018 y, según indicaron algunos medios de comunicación, se separó de él poco después de que se diera a conocer que fue involucrado en problemas legales en Suiza porque presuntamente participó en un fraude millonario.

Durante la interacción que tuvo con sus seguidores días después de anunciar su soltería, la actriz reveló que a raíz de ello le sobran propuestas para salir y viajar.

“Ahora ya me están saliendo muchas invitaciones desde que le comenté a medio mundo que sí estoy divorciada desde hace un rato, ya tengo muchas invitaciones por todos lados, ¡ay!, ¡que atrevidos!, ¡qué bárbaros!, ¡qué padre!”, aseveró.

Rumores apuntan que Grettell Valdez ya tiene nuevo romance

Este 30 de mayo, la revista TVNotas publicó que Grettell Valdez está en una relación sentimental con el abogado Alfonso Arnáez, socio del licenciado Guillermo Pous, según indicó la publicación mexicana.

“No les hagan caso, ustedes van a andar de la mano de mil personas, me la vivo viajando, estoy con mis amigos, rodeada de ellos, la otra vez mi galán era Mauricio, que lo conozco de toda la vida, o sea, sola no me van a ver, estoy rodeada de muchos amigos, y puro guapo aparte, o sea, nada que ver”, externó al respecto tras ser cuestionada en Instagram.

La revista señaló que su presunto novio lleva el caso de la cantante Aída Cuevas en contra de su hermano Carlos Cuevas, así como la demanda de Farina Chaparro en contra de José Manuel Figueroa, por mencionar algunos.