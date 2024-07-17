Geraldine Bazán lanza mensaje tras separación de Gabriel Soto e Irina Baeva: “¡Hermoso!”

Video "Lo sabía": Geraldine Bazán habla por primera vez de la ruptura de su ex Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán lanzó un especial mensaje a horas de que su exesposo Gabriel Soto anunciara su separación de Irina Baeva tras cinco años juntos.

La noche de este 16 de julio, el actor compartió en sus historias de Instagram un comunicado conjunto para confirmar la ruptura.

“Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, indicaron.

La ahora expareja puntualizó que los motivos de su rompimiento los mantendrán únicamente para su “circulo interno”.

¿Geraldine Bazán reaccionó al truene de Gabriel Soto e Irina Baeva?

La mañana de este miércoles 17 de julio, luego de que Gabriel Soto oficializara ya no estar con Irina Baeva, Geraldine Bazán realizó una publicación en la red social.

La actriz colgó una fotografía de su hija menor Alexa Miranda, a quien comparte con el galán de melodramas, mientras dormía.

Encima de la postal, la estrella de Corona de Lágrimas 2, que puedes ver aquí en ViX, escribió: “Benditas vacaciones”.

“¡Díganme si hay algo más hermoso que esto! ¡La amo!”, anotó la intérprete de 41 años para finalizar su misiva.

Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto del truene de Soto y Baeva, quien igualmente está guardando silencio.

Geraldine Bazán publicó esta imagen y mensaje a horas de que Gabriel Soto confirmara su separación de Irina Baeva. Imagen Geraldine Bazán/Instagram

Geraldine Bazán acusó a Gabriel Soto de engañarla con Irina Baeva

Geraldine Bazán ha sido una pieza importante en la historia de amor que, hasta ayer, Gabriel Soto e Irina Baeva estelarizaron.

Desde que en noviembre de 2017 el también cantante reveló que había roto su matrimonio con la madre de sus retoños, comenzaron las especulaciones de que él le había sido infiel con la rusa.

Ante la fuerte polémica que empezó, él aseveró que en su inminente divorcio no existían terceras personas involucradas.

Sin embargo, días después, al ser cuestionada sobre el presunto engaño, Geraldine confesó a TVyNovelas: “Sí, mucho hay de eso”.

Luego de negar su noviazgo por casi un año, Gabriel finalmente reconoció, en septiembre de 2018, que estaba con Irina, aunque no ahondó en pormenores.

Meses más tarde, Bazán rompió el silencio y aseguró que el papá de sus pequeñas había sostenido un idilio extramarital con Baeva.

Por medio de un video en YouTube, en febrero de 2019, ella acusó a la actual protagonista de ‘Aventurera’ de haberle mandado indirectas en plataformas digitales para que se enterara de la supuesta traición.