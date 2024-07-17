Gabriel Soto

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan: su historia de amor inició en el escándalo

El romance de los actores nació en medio de la polémica, pues Geraldine Bazán acusó a Gabriel Soto de haberle sido infiel con Irina Baeva. Asi fue su turbulento romance.

Por:
Univision
Video Irina Baeva y Gabriel Soto se separan: la ruptura que muchos veían venir

Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su separación, después de cinco años de relación, este martes 16 de julio. "Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", informaron en su comunicado, publicado en Instagram.

¿Cuándo se conocieron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016 cuando comenzaron a trabajar juntos en 'Vino el amor'. La pareja mostraba mucha química en sus escenas de pasión desde que comenzó la historia, pero en aquel momento el actor estaba casado con Geraldine Bazán.

El 27 de noviembre de 2017 Gabriel envió un comunicado anunciando su rompimiento con Geraldine, después de casi dos años de casados y nueve años de relación.

Los rumores de que esta ruptura se debía a una infidelidad del actor con Irina Baeva no tardaron en surgir. Ante la polémica, él aclaró que tenía cuatro meses separado de Geraldine Bazán y que esta decisión era totalmente ajena a terceras personas.

Geraldine Bazán afirmó que Gabriel Soto le fue infiel con Irina Baeva

Tan solo dos días de que se anunció su ruptura, el 29 de noviembre, Geraldine Bazán dio a entender que los rumores eran ciertos.

Al ser cuestionada sobre los rumores de infidelidad con Irina Baeva, ella contesó: "Sí, mucho hay de eso", dijo para TVyNovelas.

Irina Baeva reaccionó a estas declaraciones y negó tener una relación amorosa con Gabriel Soto.
“Gabriel y yo somos amigos, no hay absolutamente nada más que decir al respecto… Ellos tienen que resolver sus problemas y lo harán y en su momento darán sus declaraciones. Yo vengo construyendo una carrera y no quiero que me involucren en escándalos de este estilo”, explicó a Suelta La Sopa.

Un amor que ya no pudieron ocultar

Aunque fueron captados por El Gordo y La Flaca aparentemente pasando la noche juntos en enero de 2018 y después conviviendo en Rusia, donde habrían estado juntos durante un mes, ellos seguían negando tener un noviazgo.

Fue hasta el 19 de septiembre de 2018 que Gabriel Soto e Irina Baeva no pudieron negarlo más: fueron captados de compras en Beverlly Hills, muy sonrientes y tomados de la mano.

Cuando al protagonista de 'Un refugio para el amor' le preguntaron cómo iba con su novia, él aseguro que bien, lo cual confirmó su romance.

La pareja habló por primera vez de su relación el 14 de febrero de 2019 para la revista ¡Hola!

La boda que nunca llegó

Gabriel Soto le pidió matrimonio a Irina Baeva en octubre de 2020. El primer obstáculo que encontraron para llegar al altar fue la pandemia de covid-19 y posteriormente ellos aseguraron que los compromisos laborales se los impedía.

La protagonista de 'Aventurera' confesó dos años más tarde que su boda estaba agendada para el 14 de mayo de 2022, pero tuvo que suspenderse.

"Estaba programada a ser en Acapulco, en el 'sunset' (atardecer), algo espectacular", dijo para la prensa mexicana.

La actriz aclaró que la ceremonia se había pospuesto porque su familia no podía salír de Rusia debido el conflicto bélico de su país natal con Ucrania.

Su boda nunca ocurrió.

El fin de su relación

Desde 2022, Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron en medio de la polémica. El actor fue relacionado con Sara Corrales, quien aceptó que él tuvo algunos "detalles" con los que habría intentado conquistarla.

Se rumora que este rumor fracturó su noviazgo.

Durante el verano del año pasado llamó la atención de lo medios de comunicación la poca interacción que mantenían en redes, pero ellos se dejaron ver juntos en redes y callaron las especulaciones.

Este mes se encendieron las alarmas de una ruptura de nueva cuenta, esta vez por una supuesta relación entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano. Ambos negaron estar juntos románticamente.

Finalmente, la noche de este 16 de julio la pareja confirmó su ruptura.

Video Gabriel Soto e Irina Baeva: lo que se sabe de los motivos de la separación 
