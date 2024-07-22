¿Geraldine Bazán se desquitó de Irina Baeva tras romper con Gabriel Soto?: este detalle sugeriría venganza

La separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar. Poco antes de que la actriz rusa revelara que le había tomado por sorpresa la decisión de su exprometido de separarse, Geraldine Bazán habría mandado una indirecta a la villana de telenovelas.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una fotografía donde se dejó ver con un semblante tranquilo y sonriente. Sin embargo, la frase con la que acompañó la imagen desató sospechas de una supuesta venganza contra la ex de Gabriel Soto.

“Y pues ajá”, escribió la actriz el pasado 18 de julio junto a un emoji con lentes.

Aunque en la imagen solo se ve a Geraldine Bazán recostada sobre lo que podría ser un sillón, los lentes que lleva puestos son los que llamaron la atención de los internautas, ya que el modelo sería muy parecido al que suele utilizar Gabriel Soto.

Geraldine Bazán desató sospechas de estar usando los mismos lentes que Gabriel Soto. Imagen Geraldine Bazán Instagram / Gabriel Soto Instagram



Esta acción habría sido interpretada como una supuesta venganza contra Irina Baeva, ya que, en 2019, Geraldine Bazán destapó la serie de supuestas indirectas que la rusa le enviaba en redes para que ‘descubriera’ su romance con el actor.

Las supuestas indirectas que Irina Baeva enviaba a Geraldine Bazán

En febrero de 2019, Geraldine Bazán rompió el silencio sobre su polémico divorcio con Gabriel Soto a través de un video que publicó en su canal de YouTube. En esta publicación, la actriz de Corona de Lágrimas no solo narró cómo ocurrió su ruptura con el papá de sus hijas sino que también exhibió los supuestos posteos de la intérprete de 31 años.

“Al saludar a una de las compañeras de mi exmarido, noté una actitud rara, hostil, cuando alguien no te mira a los ojos. Fue tal la actitud que sentí de parte de la compañera de mi exmarido, que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era muy raro, él lo negó completamente y me quedé con eso”, contó el 19 de febrero de 2019.

En su video, la actriz alegó que en una ocasion que, supuestamente, Irina Baeva posó en una de sus fotografías de forma estratégica para mostrar parte de la maleta de Gabriel Soto en su casa, para que se supiera que estaba con ella, mientras que en otra publicación posó frente al espejo, mientras que en sus manos sostenía la carcasa del teléfono de su entonces marido.

“Fue ahí donde realmente vino el quiebre. Realmente me di cuenta que estas situaciones tenían una intención, el que yo me enterara que ellos tenían algo y otra, la más importante, lastimarme. Nuevamente enfrentó a mi exmarido y le pregunto si tiene algo que ver con esta chica, a lo que el me responde: ‘Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando’. Me confirmaba que tenían una relación extramarital, fue ese día que decidí divorciarme”, agregó.

Las supuestas indirectas que Irina enviaba a Geraldine Bazán. Imagen Programa Hoy / Las Estrellas



Gabriel Soto anunció su separación de Irina Baeva la noche del 16 de julio. A través de un comunicado en Instagram, el actor reveló que la ruptura se daba desde el respeto y luego de varios meses de reflexión.

"Queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos”, compartió el intérprete de 49 años.

Mientras que el 21 de julio, Irina Baeva declaró a la revista ¡HOLA! México que el comunicado del actor “fue publicado sin mi consentimiento".

“Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, alegó.