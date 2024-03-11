Geraldine Bazán no se guarda nada sobre qué relación tiene con Giovanni Medina

Video La hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto ya tiene novio a sus 14 años: así lo reveló

Ante la insistencia sobre un supuesto romance con Giovanni Medina, Geraldine Bazán por fin explicó qué tipo de relación mantiene con el ex de Ninel Conde.

¿Geraldine Bazán y Giovanni Medina son pareja?

Durante un reciente evento en la Ciudad de México, la actriz, de 41 años, fue cuestionada por la prensa nuevamente sobre el supuesto viaje que hizo con el empresario a finales de 2023 que avivó los rumores de una relación sentimental.

Geraldine Bazán advirtió que sería la “única vez” que hablaría sobre las especulaciones, aclarando que entre ella y el padre del hijo menor del ‘Bombón Asesino’ solo hay una relación de amistad.

“Esta es la única vez que lo voy a decir, Gio es mi amigo, ha sido mi amigo siempre, va a seguir siendo mi amigo siempre. Es lo que les digo, pasa que, yo tengo muchos amigos, puedes salir a tomar un café entonces ya dicen que... Gio es mi amigo, siempre lo va a ser, es un chavo supertrabajador que admiro mucho, que quiero mucho, superpapá”, declaró en la entrevista difundida en YouTube el pasado 10 de marzo por Berenice Ortiz.

La estrella de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’ respondió que está soltera y que, aunque le “encanta” estar en pareja, se siente una mujer completa: “Cuando esté enamorada, no diré nada, pero habrá señales”, añadió.

Bazán dijo también que prefiere mantener la línea que marcó tras su separación con Gabriel Soto entre lo público y lo privado en temas relacionados con lo sentimental.

“Creo que en la parte de la vida privada, sentimental, sí me he vuelto un poco más reacia y ustedes lo saben porque realmente estando en el medio no puedes estar con una persona y a la mera hora no funciona, ya platicaste, ya dijiste y a la mera hora no funciona. También yo respeto mucho esta individualidad como de no ser público, no ser expuesto, cuando esto se pierde, ustedes saben que ser una persona expuesta puede ser muy complicado para una persona que no es pública", dijo.

¿Cómo tomó Geraldine Bazán la noticia de que ya es suegra?

La actriz se mostró feliz al ser cuestionada sobre su reacción ante el noviazgo de su hija Elissa, de 15 años.

“Ya soy suegra, en algún momento tenía que suceder. (Estoy) muy contenta de ver crecer a mis hijas, el primer amor siempre es muy bonito y yo estoy muy contenta de que Elissa lo comparte conmigo, de que me cuente, de conocer a ... tampoco puedo decir mucho, si no hablo de mi vida, por qué voy a estar hablando de la de mi hija”, compartió.

Geraldine Bazán destacó la importancia de ser una mamá presente, que abre la puerta al diálogo con sus hijas para crear un lazo sólido de confianza.