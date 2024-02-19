Geraldine Bazán

Geraldine Bazán presume por fin al novio de su hija y publica románticas fotos de la pareja

La exesposa de Gabriel Soto mostró a su yerno durante los festejos de los XV años de su primogénita Elissa.

Univision picture
Por:Univision
Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Geraldine Bazán y Gabriel Soto celebraron el pasado 17 de febrero los XV años de su hija mayor, Elissa Marie, a quien festejaron a lo grande.

La actriz de ‘Corona de Lágrimas 2’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX, comenzó las celebraciones para su primogénita desde hace unos días con un viaje a Puerto Vallarta.

Sin embargo, este fin de semana también realizó una íntima comida, la cual presumió en redes sociales, donde por fin dejó ver quién es el novio de su hija Elissa Marie.

En las imágenes, que compartió en su cuenta oficial de Instagram, Geraldine Bazán destacó que con esa reunión cerraba los festejos por un año más de vida de la adolescente.

“Hoy termina la celebración de Elissa, cerrando con pastelazo de oro… Feliz cumpleaños Elissa. Te amamos”, precisó la estrella de telenovelas.

Durante esa reunión, Elissa Marie no sólo recibió su último pastelazo por sus XV años, sino que también protagonizó románticas fotografías junto a su novio, las cuales su famosa mamá no dudó en publicar.

Fue a través de varias historias de su perfil personal que Geraldine Bazán publicó las imágenes, las cuales acompañó con una carita con ojos de corazón y la frase: “Awww, bellezas”.

Las imágenes dejaron claro que la primogénita de la actriz y Gabriel Soto está muy feliz y enamorada de su novio, de quien hasta el momento se desconoce el nombre.

Así luce el novio de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto
Así luce el novio de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto
Imagen Instagram Geraldine Bazán

Geraldine Bazán hace inesperada confesión sobre su yerno

El pasado 9 de febrero, Geraldine Bazán se sinceró sobre el noviazgo que sostiene su hija mayor, señalando que le da mucha felicidad ver lo contenta que está Elissa con su “primer amor”.

“Es parte de la vida, yo recuerdo cuando tuve mi primer novio, es ilusión y me encanta que Elissa lo comparta conmigo”, precisó en entrevista con el programa Hoy.

Afirmó que ella y su hija tienen una gran confianza, por lo que tuvo conocimiento de la historia de amor desde un inicio, cuando el joven estaba conquistando a su primogénita.

“Me comparte muchísimo, lo conozco, es un niño muy lindo, tiene una familia muy bonita y ella está feliz. Me encanta poder acompañarla, que me tenga confianza, que me cuenta”, sentenció la exesposa de Gabriel Soto.

