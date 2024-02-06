Geraldine Bazán responde a quienes le insisten que hable de su presunto romance con Giovanni Medina

Video ¿Juntos de viaje? Así llegaron Geraldine Bazán y Giovanni Medina al aeropuerto de México

Geraldine Bazán fue contundente al responder a quienes le insisten que hable sobre su presunto romance con Giovanni Medina, con quien ha sido relacionada sentimentalmente desde septiembre de 2023, luego de ser captada vacacionando con el ex de Ninel Conde en Disneyland, Florida.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz fue abordada por un grupo de reporteros, quienes, insistentes, la cuestionaron sobre su vida sentimental.

“¿Del corazón cómo estás?”, le preguntaron. “Yo muy bien”, respondió enseguida ante las cámaras de ‘Despierta América’ en su emisión de este 6 de febrero, asegurando que de su vida amorosa no hablaría.

“Ya les contesté todo lo que querían, pero me tengo que despedir porque me prestaron unos adolescentes, entonces los tengo que entregar”, se excusó.

Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, quienes le preguntaron textualmente: “¿con Giovanni Medina no hay nada”, la actriz de ‘Corona de lágrimas’ (telenovela que puedes ver en ViX) subrayó tajante la mamá de Elissa Marie.

“Gracias, gracias… Niños, no hablo de mi vida, ya lo saben”, sentenció la intérprete de 41 años.

Lo que se sabe de a supuesta relación entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina

Los rumores de un presunto romance entre ellos se hicieron más fuertes luego de que fueron vistos juntos en uno de los conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México y, aunque ambos fueron cuestionados sobre su cercanía, ninguno de los dos desmintió o confirmó una relación.