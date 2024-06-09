Geraldine Bazán posa feliz y abrazada por su ex Gabriel Soto: ¿cómo reacciona Irina Baeva?

Video Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran cara a cara en la primera comunión de su hija

Geraldine Bazán sorprendió al aparecer junto a su exesposo Gabriel Soto a 6 años de su polémico divorcio en el que acusó al actor de haberle sido infiel con Irina Baeva.

La actriz reveló este sábado 8 de junio una serie de fotos desde su cuenta de Instagram en donde se le ve muy sonriente al lado del actor. Esto fue lo que pasó.

PUBLICIDAD

¿Qué hacían juntos Geraldine Bazán y Gabriel Soto?

En una de las fotos que compartió Geraldine Bazán se le ve sonriente y posando junto a sus hijas Alexa Miranda (10 años) y Elissa Marie (15).

Las tres aparecen abrazadas por Gabriel Soto, a quien también se le ve muy contento tomando de la cintura a su exesposa, con quien tuvo una tormentosa separación.

Esta es una de las fotos en las que Geraldine Bazán aparece junto a su ex y padre de sus hijas, Gabriel Soto, quien la toma de la cintura. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



El motivo del reencuentro de la familia fue la realización de la primera comunicación de la menor de las dos hijas de la pareja.

"¡No podríamos amarla más!", escribió Geraldine Bazán en Instagram refiriéndose a Alexa Miranda.

En otra imagen, Gabriel Soto vuelve a aparecer junto a su ex, sus hijas y los padrinos de la niña. En una foto más solo están el actor, la actriz y la menor.

Estas son otras imágenes de Gabriel Soto junto a su ex Geraldine Bazán en la primera comunión de su hija menor. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



En las imágenes que se han difundido no se apreció la presencia de Irina Baeva, prometida de Gabriel Soto, quien se sabe que convive con las hijas del actor.

Es la primera vez en 5 años que se les ve juntos a Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La última ocasión fue en la primera comunión de su hija mayor, Elissa Marie. En aquella situación la pareja ya estaba separada.

Esta era hasta ahora la última foto que se había visto en la que aparecieran juntos Gabriel Soto y Geraldine Bazán tras su tormentosa separación. Ocurrió en julio de 2019 durante la primera comunión de Elissa Marie, la hija mayor. Imagen Paola Pedraza/Instagram



La nueva aparición de Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos se suscita luego de las polémicas declaraciones que dio la actriz hablando de la supuesta infidelidad que él cometió contra Irina Baeva al mantener una presunta relación amorosa con Sara Corrales cuando grababan la telenovela Mi Camino es Amarte, entre finales de 2022 y principios de 2023.

Irina Baeva no hizo comentarios inmediatos en Instagram tras la publicación de las fotos de su prometido abrazado a su ex.

PUBLICIDAD

Así fue la primera comunión de la hija menor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

El vestido de la niña fue confeccionado por su "tía 'Tita'", según compartió Geraldine Bazán en las fotos que publicó este fin de semana.

La fiesta de la primera comunión de la hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto se llevó a cabo en Bosques de las Lomas, una exclusiva zona de la Ciudad de México. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



Luego de la ceremonia religiosa, los invitados se dirigieron hacia el Hotel Live Aqua de la Ciudad de México, ubicado en la exclusiva zona de Bosques de las Lomas de la capital mexicana.