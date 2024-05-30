Irina Baeva quiere ser mamá con Gabriel Soto: el actor responde contundente

Video Irina Baeva se reencuentra con su ex Emmanuel Palomares: ¿Gabriel Soto estalla en celos?

Irina Baeva tiene el anhelo de ser mamá al lado de su novio Gabriel Soto. Para la actriz es tan importante esta parte de su vida que no descartaría hacer una pausa en su carrera.

“Yo la verdad es que feliz de la vida, en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz”, compartió en Venga la Alegría este 30 de mayo.

La intérprete de 31 años aseguró que, aunque entre sus planes no está ser mamá "mañana", no descarta que la maternidad la sorprenda en un futuro “no muy lejano”.

“Yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración, y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda”, expresó.

La razón por la que Irina Baeva se alejaría de las telenovelas

Emocionada por lo que la maternidad significaría en su vida, Irina Baeva reveló que no dudaría en hacer una pausa en su carrera cuando debute como mamá.

“Seguramente en un momento más adelante, cuando yo tome la decisión de ser mamá, para nada lo considero como algo malo, me tomaré mi tiempo, porque también es una etapa para disfrutar, a disfrutar el embarazo, disfrutar con tu pareja, disfrutar del nacimiento del bebé, disfrutar esos primeros meses, y luego ya espero poder luego regresar a seguir trabajando y echarle ganas”, señaló.

Por último, la novia de Gabriel Soto aseguró que todos estos planes los ha platicado con el actor, quien ya es papá de Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes son fruto de su pasado matrimonio con Geraldine Bazán.

“Claro, siempre lo hemos platicado, yo la verdad es que creo que la pareja siempre, las dos personas, tienen que ir en la misma dirección, claro que los objetivos, las metas de querer formar una familia, claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana, pero en el momento en que los dos en conjunto tomemos esa decisión, seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo o si no lo inventarán”, sentenció.

Gabriel Soto solo quiere un hijo más

Este jueves, Gabriel Soto fue cuestionado en Despierta América sobre la posibilidad de ser papá por tercera vez. El actor aseveró que solo considera un hijo más.

"Uno nada más y la tarea la estamos haciendo, estamos practicando. No el día de mañana, pero vamos a ver qué pasa en un futuro", subrayó.