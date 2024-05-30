Irina Baeva

Irina Baeva quiere ser mamá con Gabriel Soto: el actor responde contundente

Entre los planes personales de la actriz está el convertirse en mamá al lado de su prometido Gabriel Soto. Para Irina Baeva es tan importante este momento que estaría dispuesta a alejarse de las telenovelas un tiempo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Irina Baeva se reencuentra con su ex Emmanuel Palomares: ¿Gabriel Soto estalla en celos?

Irina Baeva tiene el anhelo de ser mamá al lado de su novio Gabriel Soto. Para la actriz es tan importante esta parte de su vida que no descartaría hacer una pausa en su carrera.

“Yo la verdad es que feliz de la vida, en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz”, compartió en Venga la Alegría este 30 de mayo.

PUBLICIDAD

La intérprete de 31 años aseguró que, aunque entre sus planes no está ser mamá "mañana", no descarta que la maternidad la sorprenda en un futuro “no muy lejano”.

“Yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración, y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda”, expresó.

Más sobre Irina Baeva

¿Irina Baeva y Giovanni Medina siguen juntos? Lo que se sabe
0:52

¿Irina Baeva y Giovanni Medina siguen juntos? Lo que se sabe

Univision Famosos
Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina
1:00

¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina

Univision Famosos
Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa
1 mins

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva
2 mins

Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Univision Famosos
Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”
1:17

Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”

Univision Famosos
Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva
2 mins

Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Univision Famosos

La razón por la que Irina Baeva se alejaría de las telenovelas

Emocionada por lo que la maternidad significaría en su vida, Irina Baeva reveló que no dudaría en hacer una pausa en su carrera cuando debute como mamá.

“Seguramente en un momento más adelante, cuando yo tome la decisión de ser mamá, para nada lo considero como algo malo, me tomaré mi tiempo, porque también es una etapa para disfrutar, a disfrutar el embarazo, disfrutar con tu pareja, disfrutar del nacimiento del bebé, disfrutar esos primeros meses, y luego ya espero poder luego regresar a seguir trabajando y echarle ganas”, señaló.

Por último, la novia de Gabriel Soto aseguró que todos estos planes los ha platicado con el actor, quien ya es papá de Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes son fruto de su pasado matrimonio con Geraldine Bazán.

“Claro, siempre lo hemos platicado, yo la verdad es que creo que la pareja siempre, las dos personas, tienen que ir en la misma dirección, claro que los objetivos, las metas de querer formar una familia, claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana, pero en el momento en que los dos en conjunto tomemos esa decisión, seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo o si no lo inventarán”, sentenció.

PUBLICIDAD

Gabriel Soto solo quiere un hijo más

Este jueves, Gabriel Soto fue cuestionado en Despierta América sobre la posibilidad de ser papá por tercera vez. El actor aseveró que solo considera un hijo más.

"Uno nada más y la tarea la estamos haciendo, estamos practicando. No el día de mañana, pero vamos a ver qué pasa en un futuro", subrayó.

Video Gabriel Soto reacciona a los deseos de Irina Baeva de ser mamá y aclara si tendría dos hijos más
Relacionados:
Irina BaevaGabriel SotoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD