Geraldine Bazán reacciona a intenciones de Gabriel Soto e Irina Baeva de ser papás

Video ¿Gabriel Soto besa en la boca a ‘Ely’ Gutiérrez en vivo en TV? Esto pasó entre ellos

Luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron en Despierta América sus intenciones de convertirse en papás en un futuro, Geraldine Bazán reaccionó a los planes de su exesposo con la actriz rusa.

Sin entrar en detalles sobre los deseos del padre de sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, la intérprete de 41 años se refirió a la decisión de su ex por convertirse en papá por tercera ocasión.

PUBLICIDAD

“Qué bueno, ¿no?, me parece increíble”, dijo contundente en la emisión de Venga la Alegría este 4 de junio. “Un bebé siempre sería una bendición”, aseveró.

Geraldine Bazán hace frente a polémicos comentarios de periodista Maxine Woodside

A finales de mayo, la periodista Maxine Woodside realizó polémicos comentarios sobre la trayectoria de Geraldine Bazán luego de su paso por un reality show.

“A ver..., ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine?, perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating?”, dijo, para luego referirse a su relación con Gabriel Soto.

Al respecto, la actriz de Corona de Lágrimas (telenovela que puedes ver en ViX) señaló: “No voy a entrar en esas cosas… la verdad no tengo nada qué decir”.

“Muchas veces se cruza esa línea de lo que te decía, la sororidad, la humanidad, pero pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, en lo que son mis hijas, y creo que al final la conciencia de cada uno pues está en la conciencia de cada uno, no se puede hacer más”, agregó.

En ese sentido, Geraldine Bazán consideró que deberían existir leyes que eviten que los comunicadores rebasen la línea del respeto a su vida privada.

“La cuestión de los programas o de los periodistas que emiten una opinión sin tener un conocimiento de causa, híjole, debería de sí haber una sanción, me parece, y sobre todo, yo entiendo que a eso se dedican, y yo entiendo que de eso comen también, y que de eso trata su trabajo, pero definitivamente pues también mucho depende el tipo de persona que eres”, declaró.

PUBLICIDAD

Finalmente, Geraldine Bazán se pronunció sobre cómo enfrenta este tipo de comentarios delante de sus dos hijas.

“Ya me conocen total y perfectamente, no tengo qué ocultarles nada, y han crecido en esto, y no solamente se trata de mí, no solamente su mamá se dedica a esto, su papá también”, concluyó.