¿Te acuerdas de ‘Luciana’ y ‘Sirena’ de ‘Gata Salvaje’? Así luce ahora Ana Karina Casanova

Ana Karina Casanova ganó popularidad en 2002 al interpretar a ‘Luciana’, una mujer con un trastorno de personalidad que hacía que por las noches se transformara en ‘Sirena’, quien visitada bares y volvía loca a los hombres en la telenovela ‘Gata Salvaje’.

A 22 años del estreno de la historia protagonizada por Marlene Favela, Mario Cimarro y Marjorie de Sousa, así luce ahora la actriz venezolana.

¿Qué fue de Ana Karina Casanova a más de 20 años de ‘Gata Salvaje’?

Ana Karina Casanova nació el 8 de marzo 1975 en Caracas, Venezuela. La admiración que sentía hacia su padre hizo que ingresara a la Facultad de Medicina, donde estuvo formándose como médico.

En 1997, Ana Karina se trasladó a Miami, donde participó en el concurso de belleza Miss Venezuela, del que resultó ganadora. Este triunfo le abrió las puertas en la actuación, haciendo su debut como actriz en la película nominada al Oscar, ‘Una vida y dos mandados’, posteriormente se integró a la telenovela ‘La llaman Mariamor’.

Sin embargo, fue hasta 2002 que logró fama internacional al interpretar a ‘Luciana’ y ‘Sirena’ en la telenovela ‘Gata Salvaje’, donde compartió créditos con famosos como Ariel López Padilla, Sergio Catalán, Adamari López, Rodrigo Vidal, entre otros.

En este famoso melodrama, Ana Karina Casanova se caracterizaba por utilizar lentes y el cabello recogido cuando daba vida a ‘Luciana’, mientras que cuando era el turno de ‘Sirena’, se transformaba en una sensual mujer.

Aunque la actriz venezolana siguió cosechando éxitos en su carrera, en 2016 vivió uno de los momentos más importantes de su vida con el nacimiento de Alessandra, su única hija.

