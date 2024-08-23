Famosos

¿Te acuerdas de ‘Luciana’ y ‘Sirena’ de ‘Gata Salvaje’? Así luce ahora Ana Karina Casanova

La actriz venezolana interpretó a un doble personaje en ‘Gata Salvaje’, telenovela protagonizada por Marlene Favela y Mario Cimarro en el año 2002.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video "Nos vemos mejor ahora, ¿verdad Marlene?", la pregunta de Marjorie a 18 años de 'Gata Salvaje'

Ana Karina Casanova ganó popularidad en 2002 al interpretar a ‘Luciana’, una mujer con un trastorno de personalidad que hacía que por las noches se transformara en ‘Sirena’, quien visitada bares y volvía loca a los hombres en la telenovela ‘Gata Salvaje’.

A 22 años del estreno de la historia protagonizada por Marlene Favela, Mario Cimarro y Marjorie de Sousa, así luce ahora la actriz venezolana.

PUBLICIDAD

¿Qué fue de Ana Karina Casanova a más de 20 años de ‘Gata Salvaje’?

Más sobre Famosos

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe
2 mins

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

Univision Famosos
“Ya cállate”: hermana de Pepe Aguilar le exige a Emiliano dejar de hablar de su familia
0:56

“Ya cállate”: hermana de Pepe Aguilar le exige a Emiliano dejar de hablar de su familia

Univision Famosos
El video de Leonardo Aguilar que desató la furia de su hermano Emiliano: “¡Te meto una put…!”
0:59

El video de Leonardo Aguilar que desató la furia de su hermano Emiliano: “¡Te meto una put…!”

Univision Famosos
Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo
0:57

Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo

Univision Famosos
¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes
0:57

¿Estuvo Nodal en la fiesta del segundo cumpleaños de Inti? Esto revelan las imágenes

Univision Famosos
Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está
2 mins

Hija de Nodal y Cazzu cumple 2 años: las fotos de su fiesta y de lo grande que ya está

Univision Famosos
Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos
2 mins

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos

Univision Famosos
Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo tras hablar de él: "¡Bájale de hue…!"
2 mins

Emiliano Aguilar arremete contra su hermano Leonardo tras hablar de él: "¡Bájale de hue…!"

Univision Famosos
Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto
2 mins

Esposa de 'Canelo' Álvarez reaparece con su bebé: así se ve ahora tras el parto

Univision Famosos

Ana Karina Casanova nació el 8 de marzo 1975 en Caracas, Venezuela. La admiración que sentía hacia su padre hizo que ingresara a la Facultad de Medicina, donde estuvo formándose como médico.

Ana Karina interpretó a 'Luciana' y 'Sirena' en 'Gata Salvaje'.
Ana Karina interpretó a 'Luciana' y 'Sirena' en 'Gata Salvaje'.
Imagen Ana Karina Casanova / Instagram


En 1997, Ana Karina se trasladó a Miami, donde participó en el concurso de belleza Miss Venezuela, del que resultó ganadora. Este triunfo le abrió las puertas en la actuación, haciendo su debut como actriz en la película nominada al Oscar, ‘Una vida y dos mandados’, posteriormente se integró a la telenovela ‘La llaman Mariamor’.

Sin embargo, fue hasta 2002 que logró fama internacional al interpretar a ‘Luciana’ y ‘Sirena’ en la telenovela ‘Gata Salvaje’, donde compartió créditos con famosos como Ariel López Padilla, Sergio Catalán, Adamari López, Rodrigo Vidal, entre otros.

La actriz recuerda con cariño su trabajo en 'Gata Salvaje'.
La actriz recuerda con cariño su trabajo en 'Gata Salvaje'.
Imagen Ana Karina Casanova / Instagram


En este famoso melodrama, Ana Karina Casanova se caracterizaba por utilizar lentes y el cabello recogido cuando daba vida a ‘Luciana’, mientras que cuando era el turno de ‘Sirena’, se transformaba en una sensual mujer.

Aunque la actriz venezolana siguió cosechando éxitos en su carrera, en 2016 vivió uno de los momentos más importantes de su vida con el nacimiento de Alessandra, su única hija.

Alessandra es la única hija de la actriz.
Alessandra es la única hija de la actriz.
Imagen Ana Karina Casanova / Instagram


Tras convertirse en mamá, Ana Karina Casanova hizo una pausa en su carrera. En 2022 regresó a la pantalla grande con la película ‘Camino a la libertad’, mientras que en abril de 2024 apareció en ‘Relatos del exilio’.

Relacionados:
FamososTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD