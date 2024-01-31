Isaac Moreno

Galilea Montijo y su novio modelo sellan su amor con un tatuaje: así lucen ahora

Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno han dado un nuevo paso en su relación amorosa ya que ahora comparten un mismo tatuaje. Este es el diseño que eligieron.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

A casi un año de que Galilea Montijo confirmara su divorcio de Fernando Reina, la presentadora de Hoy ha dado un nuevo paso en su nueva relación amorosa con Isaac Moreno.

Galilea Montijo y su novio se tatúan

PUBLICIDAD

Más sobre Galilea Montijo

Galilea Montijo revela con lágrimas una dificultad que atraviesa con su hijo Mateo: "Me duele"
2 mins

Galilea Montijo revela con lágrimas una dificultad que atraviesa con su hijo Mateo: "Me duele"

Univision Famosos
Galilea Montijo responde si su nuevo galán sería el padre de la niña que tanto anhela
2 mins

Galilea Montijo responde si su nuevo galán sería el padre de la niña que tanto anhela

Univision Famosos
Galilea Montijo aparece junto a su nuevo galán y hace revelación sobre su relación: él le dice "te amo"
2 mins

Galilea Montijo aparece junto a su nuevo galán y hace revelación sobre su relación: él le dice "te amo"

Univision Famosos
Galilea Montijo anuncia su divorcio de Fernando Reina tras 11 años de matrimonio
2 mins

Galilea Montijo anuncia su divorcio de Fernando Reina tras 11 años de matrimonio

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde si emulará a Galilea Montijo posando en una revista para caballeros
3 mins

Andrea Legarreta responde si emulará a Galilea Montijo posando en una revista para caballeros

Univision Famosos
Galilea Montijo ya no soporta que se digan "cosas" sobre ella y explota en contra de la difamación
2 mins

Galilea Montijo ya no soporta que se digan "cosas" sobre ella y explota en contra de la difamación

Univision Famosos
Galilea Montijo confiesa que su hijo de 10 años le ruega que ya no lo lleve con ella a los foros
3 mins

Galilea Montijo confiesa que su hijo de 10 años le ruega que ya no lo lleve con ella a los foros

Univision Famosos
Galilea Montijo confiesa que hay compañeros de Hoy que no le caen bien: "Nos lo hemos hecho saber"
2 mins

Galilea Montijo confiesa que hay compañeros de Hoy que no le caen bien: "Nos lo hemos hecho saber"

Univision Famosos
Galilea Montijo develó su estatua de cera y compartió la reacción de su esposo al ver que son idénticas
15 fotos

Galilea Montijo develó su estatua de cera y compartió la reacción de su esposo al ver que son idénticas

Univision Famosos
Galilea Montijo acepta que su marido y ella pensaron en separarse
2 mins

Galilea Montijo acepta que su marido y ella pensaron en separarse

Univision Famosos

Luego de haber hecho un viaje juntos por algunos países de Asia para despedir el 2023 e iniciar el 2024, la pareja decidió ahora sellar su amor con un mismo tatuaje.

Lo presumieron a inicios de esta semana a través de sus historias de Instagram. Se observa que se trata de un mismo diseño para ambos.

La presentadora y el modelo escogieron un trébol de cuatro hojas. Esta planta está comúnmente ligada a la buena suerte.

Galilea Montijo e Isaac Moreno se tatuaron un trébol de cuatro hojas junto a otras dos personas.
Galilea Montijo e Isaac Moreno se tatuaron un trébol de cuatro hojas junto a otras dos personas.
Imagen Isaac Moreno/Instagram


En la foto que compartió el modelo aparecen las manos de otras dos personas más que supuestamente trabajan en la misma empresa de representación artística de la pareja, según algunos medios.

En marzo de 2023 Galilea Montijo anunció en Hoy que se había separado y divorciado de Fernando Reina, con quien tiene un hijo en común, Mateo (11 años).

Desde el verano pasado, ella comenzó a aparecer junto a Isaac Moreno, con quien ya no oculta la relación amorosa que tienen.

Video A Galilea Montijo le preocupaba hablar de su nuevo novio con sus hijos: así les dio la noticia
Relacionados:
Isaac MorenoParejas de famososRomancesTatuajesFamososCelebridadesHoyGalilea Montijo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD