Galilea Montijo y su novio modelo sellan su amor con un tatuaje: así lucen ahora
Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno han dado un nuevo paso en su relación amorosa ya que ahora comparten un mismo tatuaje. Este es el diseño que eligieron.
A casi un año de que Galilea Montijo confirmara su divorcio de Fernando Reina, la presentadora de Hoy ha dado un nuevo paso en su nueva relación amorosa con Isaac Moreno.
Galilea Montijo y su novio se tatúan
Luego de haber hecho un viaje juntos por algunos países de Asia para despedir el 2023 e iniciar el 2024, la pareja decidió ahora sellar su amor con un mismo tatuaje.
Lo presumieron a inicios de esta semana a través de sus historias de Instagram. Se observa que se trata de un mismo diseño para ambos.
La presentadora y el modelo escogieron un trébol de cuatro hojas. Esta planta está comúnmente ligada a la buena suerte.
En la foto que compartió el modelo aparecen las manos de otras dos personas más que supuestamente trabajan en la misma empresa de representación artística de la pareja, según algunos medios.
En marzo de 2023 Galilea Montijo anunció en Hoy que se había separado y divorciado de Fernando Reina, con quien tiene un hijo en común, Mateo (11 años).
Desde el verano pasado, ella comenzó a aparecer junto a Isaac Moreno, con quien ya no oculta la relación amorosa que tienen.