Galilea Montijo ya no soporta que se digan "cosas" sobre ella y explota en contra de la difamación

“¿Desde dónde me han metido relaciones?, que si con presidentes... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”, señaló Galilea Montijo en entrevista para Edén Dorantes.