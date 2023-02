Andrea Legarreta responde si emulará a Galilea Montijo posando en una revista para caballeros

Andrea Legarreta, de 51 años, fue cuestionada sobre la posibilidad de posar de la misma forma que lo hizo Galilea Montijo para la edición de febrero de la revista ‘Playboy’.

A finales de enero, Galilea presumió en sus redes sociales un par de fotos que le tomaron para la publicación. En las imágenes se le ve derrochar “sensualidad” al modelar con diferentes atuendos, al lado del cantante de música urbana French Montana.

Al respecto, este martes 14 de febrero la conductora de Hoy opinó ante las cámaras de diversos medios de comunicación, como ¡Siéntese Quien Pueda!, sobre las fotografías de Montijo. Aseguró que su amiga y compañera hizo un trabajo “increíble” gracias a su personalidad extrovertida.

“Gali tiene una sensualidad y una libertad de ser [impresionante]”, comentó la esposa de Erik Rubín.



Ante la pregunta de uno de los reporteros respecto a si ella también estaría dispuesta a hacer fotos artísticas de ese tipo, la actriz de telenovelas como ‘Vivan los niños’ (vela gratis en ViX) comentó que difícilmente podría hacerlo, porque se considera tímida.

“A mí me encanta [el resultado de las fotos de Galilea Montijo]. Al final es un atractivo muy importante, uno de sus atractivos, y en mi caso yo soy más ‘penosona’”, declaró.

A Andrea Legarreta le han ofrecido hacer “fotos sensuales” como las de Galilea

A inicios de febrero, Andrea Legarreta habló sobre el trabajo que hizo su colega y señaló que ella también ha tenido propuestas para ralizar sesiones de fotos de formato editorial.

En ese entonces, la presentadora comentó que no se cierra a la idea; no obstante, dijo que no está en sus próximos planes.

“Me lo han ofrecido. No lo sé [si colaboraría]. No me siento con la sensualidad que tiene Galilea, lo que vi de ella me encantó. No tengo la sensualidad que tiene ella”, dijo en entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Andrea Legarreta deja en claro que Galilea no posó desnuda como se especuló

Por otra parte, Legarreta desmintió que su amiga haya hecho fotos sin ropa para la famosa "revista del conejito”.

“Lo que hizo 'la Gali' se malinterpretó, porque al final no eran desnudos de 'Playboy', eran fotos sensuales”, destacó la conductora.

Andrea Legarreta mencionó, en otro encuentro con la prensa, que no cree que en esta etapa de la vida de Galilea Montijo se desnudaría ante las cámaras.

“Lo de Galilea no fueron desnudos, ni siquiera estoy segura que ella lo haría en estos tiempos. Son unas fotos increíbles y no ha desnudos, hay sensualidad”, dijo la conductora a Edén Dorantes.

Andrea Legarreta aplaude la seguridad de otras famosas que muestran su cuerpo

En otra parte de la entrevista que brindó este 14 de febrero, Andrea Legarreta se refirió a las sesiones de fotos que han hecho también Michelle Rodríguez e Itatí Cantoral.

La presentadora aplaudió la seguridad con la que, al igual que Montijo, las actrices antes mencionadas se dejaron ver ante el mundo.

Desde finales de enero, Cantoral ha compartido paulatinamente en su perfil de Instagram más de una docena de imágenes en las que aparece en elegante lencería. Al respecto, Legarreta opinó que le encantaría verse como ella.

“Qué tal de hermosa [Itatí Cantoral]. Ojalá me viera como ella, porque las pondría diario [las fotos]”, comentó.



Respecto a las fotos que realizó la actriz y comediante Michelle Rodríguez para la revista ‘Marie Claire', mismas por las que fue atacada y que ella calificó los comentarios negativos como gordofobia, comentó que es tiempo de dejar atrás los prejuicios.

“Qué rico que si se te antoja [modelar y mostrar el cuerpo], tengas la seguridad para hacerlo”, concluyó.