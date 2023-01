Galilea Montijo confiesa que su hijo de 10 años le ruega que ya no lo lleve con ella a los foros

“Ahora (está) en el colegio y como está preadolescente, ya le gustan las niñas, las noviecitas, ya ahora es el que me dice: 'Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleves (a los foros)’. (Me dice) ‘No, gracias’”, explicó Galilea Montijo en entrevista para la revista People en Español.