Galilea Montijo revela con lágrimas una dificultad que atraviesa con su hijo Mateo: "Me duele"

Video "Te lo digo a ti": el hijo de Galilea Montijo dejó a todos sorprendidos con esta advertencia

Galilea Montijo se sinceró sobre una compleja situación que enfrenta con su único hijo Mateo, de 11 años.

La presentadora de Hoy se sinceró sobre cómo es la actual convivencia con el adolescente, a quien tuvo con su ahora exesposo Fernando Reina Iglesias.

¿Qué pasa entre Galilea Montijo y su hijo?

La tapatía se sinceró con sus compañeras de elenco del show 'Netas divinas', que se transmite en México a través de la cadena Unicable.

Ahí, Paola Rojas, otra de las presentadoras, contó que uno de sus dos hijos le pidió no acudir a sus partidos de futbol porque esto le generaba burlas por parte de sus amigos.

" Lo molestan mucho y me duele", dijo la presentadora de noticias.

"A mí me dio sentimiento, a mí también me duele muchísimo", reveló Galilea Montijo soltando unas lágrimas y siendo empática con Paola Rojas.

"Es horrible que te callen, a mí me pasa con Mateo en el futbol: (Me dice) '¡mamá no grites!'", reveló la tapatía.

"Igual me dicen en terapia también: no te pongas al nivel de la conciencia de un niño", agregó Montijo sobre cómo enfrenta la convivencia con el jovencito y sus peticiones.

"Porque claro, tú como mamá tratas de (entender): ' ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué dice eso si sabe que para mí es lo más importante?'", se preguntó la presentadora ante sus compañeras.

"Pero claro, es imposible ponerse al nivel de ese niño o de la discusión", admitió.

En enero de 2023, Galilea Montijo ya había contado que enfrentaba ciertas situaciones con su hijo entrando a la adolescencia. Contó que al chico le daba "pena" la exposición pública y que prefería estar alejado de los reflectores.

"Ahora es el que me dice: 'Mamá: no quiero aparecer en tele, no me lleves (a los foros)'. (Me dice) 'No, gracias'", explicó en entrevista para la revista People en Español.

