Gabriel Soto lanza mensaje sobre las personas que “fallan”: ¿indirecta a Irina Baeva por supuesta infidelidad?

Gabriel Soto confirmó, tras semanas de rumores, estar separado de Irina Baeva luego de cinco años juntos, en los que inclusive se comprometieron.

Él publicó en su cuenta de Instagram, el 16 de julio, un comunicado firmado a su nombre y el de la actriz, quien hasta la fecha sigue sin pronunciarse al respecto de forma individual.

“Después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee en el escrito.

Ellos no aclararon los motivos de su rompimiento, pero el anuncio del actor llegó en medio de especulaciones de que la protagonista de ‘Aventurera’ le fue infiel.

¿Gabriel Soto envía indirecta a Irina Baeva por supuesto engaño?

Este 18 de julio, a días de admitir el truene con Irina Baeva, Gabriel Soto difundió en sus historias de la red social un duro mensaje.

“Aceptación. Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar”, se lee en el texto, firmado por Kevins.writer.

“A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también en irse”, está escrito.

A continuación en la misiva se hace referencia a aquellos que defraudan, como alegadamente es el caso de la rusa al galán de telenovelas.

“Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”, indica la reflexión.

Gabriel Soto publicó un mensaje sobre el amor y la gente que "falla". Imagen Gabriel Soto/Irina Baeva/Instagram

El pasado 15 de julio, antes de que trascendiera la ruptura de la pareja, Javier Ceriani aseveró, en la emisión de ‘Chisme no like’, que presuntamente Baeva “es amante” del empresario Víctor González Herrera desde “hace dos meses”.

Aunque ella guardó silencio ante la acusación, el magnate desmintió el reporte el miércoles 17: “Recientemente me han vinculado con una persona pública con la que NO tengo ningún tipo de relación”.

Hasta el momento, Soto no ha hecho declaración acerca de una posible traición de parte de quien fuera su novia posterior a su divorcio de Geraldine Bazán.

Gabriel Soto señalado de serle infiel a Irina Baeva

No sólo Irina Baeva ha sido inculpada de supuestamente cometer infidelidad, Gabriel Soto igualmente fue señalado de lo mismo.

Desde mediados de junio se empezó a rumorar que él tenía un amorío con Cecilia Galliano, pues el programa de YouTube ‘Kadri Paparazzi’ los grabó llegando a la casa de ella, donde, afirmaron, él habría pasado la noche.

Al respecto, el exintegrante de Kairo confesó a Multimedios que él y la argentina planearon ser captados juntos como parte de una estrategia para promocionar su obra de teatro ‘El precio de la fama’.