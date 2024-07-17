¿Quién es Víctor González, rico empresario con quien Irina Baeva habría sido infiel a Gabriel Soto?

Video ¿Irina Baeva en romance con un adinerado empresario? Este es el hombre con el que la vinculan

Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron que su relación llegó al final en medio de especulaciones de que ella le fue infiel con el empresario Víctor González Herrera.

Fue el lunes 15 de julio cuando los presentadores del programa para YouTube ‘Chisme no like’ afirmaron que entre la actriz y el magnate habría un romance.

“Supuesta y alegadamente, Irina Baeva es amante oficial del hijo del ‘Dr. Simi’, Víctor González Herrera”, dijo Javier Ceriani durante la emisión.

El conductor puntualizó que el adinerado empresario “está casado y con hijos”, pero que “no le importa”, por lo que presuntamente mantiene hospedada a la famosa en un hotel de la Ciudad de México.

Este idilio, aseveró el comunicador, habría comenzado “hace dos meses” e inclusive Baeva ha promocionado a la marca de González en su cuenta de Instagram.

Como supuesta prueba, en el ‘show’ se mostró una imagen de un ‘post’ que la ahora protagonista de ‘Aventurera’ hizo en sus historias: una fotografía en la que aparece con la botarga del ‘Dr. Simi’.

Hasta el momento, ni Irina ni Víctor se han pronunciado para desmentir o admitir que estén involucrados sentimentalmente.

Univision Famosos pudo corroborar este 17 de julio que la intérprete sigue al millonario en la red social, pero que no es correspondida.

Irina Baeva sigue a Víctor González Herrera en Instagram. Imagen Irina Baeva/Víctor González Herrera/Instagram

¿Quién es Víctor González Herrera, supuesto “amante” de Irina Baeva?

Víctor González Herrera nació en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1987. Es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, según Alto Nivel.

De acuerdo con Caras, él es hijo del empresario Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares y conocido como ‘Dr. Simi’.

Desde los 16 años, Víctor Jr. comenzó a explorar diferentes negocios, inclusive incursionó en la importación de productos desde Asia y en la gestión de un campo de gotcha.

En el negocio familiar, expone Forbes México, comenzó yendo a juntas de trabajo con su padre y después fue vendedor en una farmacia y luego supervisor de sucursales.

Con el tiempo llegó a ser vicepresidente comercial y hoy por hoy es el presidente ejecutivo de Farmacias Similares, cargo que asumió a finales de 2022.

Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares. Imagen Víctor González Herrera/Instagram

Víctor González Herrera triunfa en TikTok y televisión

Además de su éxito en la rama farmacéutica, Víctor González Herrera es una celebridad en TikTok, plataforma que utiliza para conectar con el público.

En los videos que comparte, él no solamente promociona sus productos y negocio, sino que además muestra algo de sus pasiones personales, como el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, ahora forma parte del popular programa ‘Shark Tank México’, ya disponible en YouTube y que en agosto se transmitirá por Sony Channel.