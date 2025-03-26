Gabriel Soto ya no quiere hablar de Irina Baeva, ¿está buscando nuevo romance?

Video Gabriel Soto así reacciona cuando le mencionan a Irina Baeva y su supuesto nuevo novio

Gabriel Soto ha decidido no hablar más de Irina Baeva. El actor fue visto por reporteros en un evento deportivo y, al ser interrogado sobre los rumores de un noviazgo entre la actriz y Giovanni Medina, tuvo una tajante reacción.

“No, nada, pues la verdad es que como ya lo dije en varias entrevistas, ya aprendí a no hablar de terceras personas, prefiero mejor mantenerlo así”, dijo en la entrevista transmitida el pasado 24 de marzo.

Al ser cuestionado sobre si está abierto al amor, afirmó: "Ahorita estoy trabajando mucho en mí, estoy trabajando en seguir saliendo adelante, mi salud, la novela que me tiene muy ilusionado, y ya veremos después, la verdad es que estoy disfrutándome, disfrutando a mis hijas".

Gabriel Soto no se sintió apoyado por Irina Baeva

La relación de la pareja, que duró de 2019 a 2024, nunca estuvo libre de polémica. Cuando los actores se conocieron, Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán, por lo que se especuló en los medios que Irina habría sido la tercera en discordia.

Soto y Baeva incluso llegaron a estar comprometidos y a tener lo que posteriormente llamaron una ‘boda espiritual’. Sin embargo, en julio de 2024 la pareja confirmó su ruptura. En aquel verano el actor estuvo frágil de salud e incluso estuvo internado en el hospital unos días.

En una entrevista para ¡HOLA! México, Soto habló de sus padecimientos:

“Los estudios arrojaron que tenía el nivel de plaquetas al más del triple de lo normal, por lo que podría tener cáncer. Caí en una depresión, que primero me afecto a mí y en segundo lugar, a mis hijas que me vieron en esta situación de vulnerabilidad y circunstancias de angustia e incertidumbre y en tercer lugar con mi expareja, porque sin duda alguna tomé muchas decisiones y caminos a raíz del impulso, la incertidumbre y el miedo, muchos sentimientos negativos”.

Además confesó, sin nombrar a Irina directamente, que no se sintió del todo apoyado mientras atravesaba dicha crisis.

“Necesitas atención, necesitas mucho cariño, mucho apoyo y mucho apapacho. Fue lo que yo sentí que no tuve, y eso me llevó a tomar decisiones abruptas”.

¿Con quiénes están Irina Baeva y Gabriel Soto actualmente?

Irina Baeva actualmente está siendo vinculada sentimentalmente con el empresario y político Giovanni Medina, quien es conocido por ser padre del hijo de Ninel Conde.

Antes de ser captado con Irina en diversos eventos, existían rumores sobre una relación entre Giovanni y Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel Soto. Sin embargo, tanto Giovanni como Geraldine aclararon que se trataba solo de una amistad.

No obstante, Irina ha acompañado a Giovanni a eventos de carácter político. Por ejemplo, ambos aparecieron en una foto en el Lunario de la Ciudad de México, junto con Antonio Pérez Garibay (diputado y padre de Checo Pérez) y la ministra Yasmin Esquivel. Esta fotografía fue publicada en Instagram por el propio Antonio Pérez.

Además, la actriz rusa publicó a finales de 2024 unas fotografías celebrando las fiestas en Dubái. A este viaje no habría ido sola, pues salió a la luz una fotografía en la que posa junto a Floyd Mayweather Jr. y Giovanni Medina en el balcón de un restaurante en la misma ciudad.