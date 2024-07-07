Irina Baeva

Irina Baeva así reacciona tras reportarse que Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia

Irina Baeva fue captada al salir de la obra ‘Aventurera’ en la Ciudad de México la noche de este sábado 6 de julio y se le cuestionó sobre el estado de salud de su novio Gabriel Soto. Horas antes, el actor fue reportado como internado en un hospital tras presentar un aparente cuadro de "hipertensión arterial" e "insuficiencia respiratoria parcial".

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Gabriel Soto rompe el silencio sobre su hospitalización y revela qué tiene

Gabriel Soto generó preocupación por su estado de salud a horas de la noche de este sábado 6 de julio luego de que el productor Gerardo Quiroz confirmó que el actor fue hospitalizado de emergencia momentos antes de dar una función de la obra 'El precio de la fama' en la Ciudad de México.

" Se puso muy mal, la verdad, muy mal", narró al reportero Carlo Uriel en un audio que el comunicador compartió en X.

" Presentó vómito, pulso inestable, hipertensión arterial, la presión la tenía altísima e insuficiencia respiratoria", agregó en otras declaraciones citadas por el diario mexicano El Universal.

Mientras esto sucedía, la prometida del actor, Irina Baeva, se encontraba dando una función de 'Aventurera' en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México. La pareja se encuentra inmersa en una polémica ya que se especula que supuestamente estarían separados.

Imagen Gustavo Adolfo Infante/YouTube

Esto hizo Irina Baeva tras hospitalización de Gabriel Soto

De acuerdo con una reseña publicada por People en Español, la rusa fue abordada por varios medios a su salida de la función de 'Aventurera'.

“Trató de ser cuestionada sobre lo ocurrido a su novio, pero no quiso atender a la prensa y se retiró del lugar sin hacer ninguna declaración", reportó el medio.

Sin embargo, la presentadora Ana María Alvarado publicó en X: "Gabriel Soto acabó en el hospital, ¿saben quién fue a verlo? ¡Irina Baeva!", aseguró.

Imagen Ana María Alvarado/X y Mezcalent


La comunicadora no dio mayores detalles sobre la supuesta presencia de la artista en el hospital a donde llevaron de emergencia a su prometido, quien presentó un aparente cuadro de "hipertensión arterial" e "insuficiencia respiratoria parcial", según reportó la periodista María Luisa Valdes, de la cadena Multimedios.

Irina Baeva no hizo comentarios inmediatos en redes sociales sobre el estado de salud de Gabriel Soto. El actor también guardó silencio tras darse a conocer su situación.

¿Cómo está Gabriel Soto?

Al filo de la medianoche de este sábado 6 de julio en México, Carlo Uriel, Alex Kaffie y María Luisa Valdes reportaron que el actor de 49 años ya habría sido dado de alta y estaría en su casa recuperándose.

No está claro si Irina Baeva estaría con él ya que varios medios mexicanos reportaron en días recientes que la pareja supuestamente ya no compartían el mismo techo.

En las últimas semanas han estado en controversia ya que se dieron a conocer fotos y videos de Gabriel Soto y Cecilia Galliano juntos que propiciaron que se especule sobre un supuesto romance entre ellos.

Tras el escándalo, el productor Gerardo Quiroz aseguró que todo fue un supuesto montaje como parte de una "estrategia" publicitaria para la obra que él produce con ambos actores.

Video ¿Irina en lugar de Geraldine? Las similitudes con la polémica de Gabriel Soto y Cecilia Galliano
