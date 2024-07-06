¿Irina Baeva no se va de 'Aventurera'? La actriz continuaría en la obra, pero habría cambios
Nueva información surge sobre la polémica de 'Aventurera'. Ahora reportan que la rusa continuaría de protagonista, se integra otro galán, el vestuario sería más vistoso, entre otras cosas.
Juan Osorio informó el 4 de julio que venían cambios en la puesta en escena 'Aventurera', tras la polémica que ha generado el desempeño de Irina Baeva como protagonista.
El productor dijo a Televisa Espectáculos que "el 18 de julio se conocerá a la nueva 'Aventurera', mismo día en que estrenará Nicola Porcella". También reveló que el 3 de agosto su hijo Emilio se presentaría junto a La Sonora Santanera.
¿Irina Baeva no se va de 'Aventurera'?
La noche del 4 de julio Juan Osorio reiteró a la prensa que tomaron en cuenta las críticas y habrá una reestructuración en la obra, aunque no mencionó que la actriz rusa quedaría fuera del proyecto.
"Ustedes atacaron con todo. Entonces hay que ver, pero bueno, vamos a esperar a esta noticia. Hay que ver los ajustes que tenemos que hacer, los cambios que tienen que hacer y bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que estamos en una remodelación".
Sin embargo, los nombres de María León y Vanessa Guzmán sonaban para reemplazarla, pero la 'influencer' Chamonic compartió este 6 de julio que la prometida de Gabriel Soto continuará en el proyecto, pues solo harían algunos cambios, entre ellos la contratación de otro coreógrafo.
" Irina Baeva no se va de la obra, solamente renovarán su vestuario para hacerlo más atractivo como antes; también se une a la obra Nicolás Porcella, por eso dicen que será nueva 'Aventurera'".
La 'influencer' aseveró que el productor sigue firme con el protagónico de Irina y "la tienen con extra ensayos e incluso cambiaron de coreógrafo".
Irina Baeva estaría "destrozada"
La participación de la rusa en 'Aventurera' está llena de especulaciones. Aunque se daba por hecho que ya no formaría parte de la obra, ahora se rumora que continúa en el proyecto.
El 5 de julio el periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba dijo, en su canal de YouTube 'El Mich TV', que Irina estaría "destrozada" por las críticas y su supuesta salida de 'Aventurera'.
"Estaban diciendo por ahí que fue una situación en la que se hablaron bonito, que no hubo groserías, que Irina está destrozada del dolor, que estaba destrozada de la tristeza, porque se sentía mal porque como artista no había dado el ancho".
La ola de especulaciones será disipada el 18 de julio, cuando Juan Osorio presente a la "nueva Aventurera".