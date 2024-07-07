Reportan alta de Gabriel Soto tras haber sido hospitalizado: esto se sabe sobre su estado

Video Gabriel Soto rompe el silencio sobre su hospitalización y revela qué tiene

Gabriel Soto habría sido dado de alta del hospital en donde estaba internado en México a horas de la noche de este sábado 6 de julio.

Según el reportero Carlo Uriel y los periodistas Alex Kaffie y María Luisa Valdes, el actor abandonó la institución médica luego de que presentó un cuadro de "hipertensión arterial" e "insuficiencia respiratoria parcial".

¿Cómo está Gabriel Soto tras ser hospitalizado?

El reportero Carlo Uriel citó en X a Gerardo Quiroz, productor de la obra de teatro 'El precio de la fama' en la que actúa Gabriel Soto, quien confirmó que el artista de 49 años "se encuentra en estos momentos recuperándose en su casa".

" Estará en reposo hasta el martes (9 de julio) y ese día le harán otros estudios", agregó el periodista.

Mientras tanto, Alex Kaffie destacó en esa misma red social que el actor ya "se encuentra fuera de peligro".

María Luisa Valdes, de la cadena Multimedios, también reportó el alta del protagonista de telenovelas como Mi Camino es Amarte, que puedes ver aquí en ViX.

Horas antes, la presentadora había informado que Soto aparentemente estuvo "sedado y canalizado" en el hospital mientras lo estabilizaron.

El periodista Gustavo Adolfo Infante publicó en su canal de YouTube una foto en la que aseguró que era Gabriel Soto internado en el hospital y donde se aprecia el aparente gesto de dolor que presentaba.

Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia. Imagen Gustavo Adolfo Infante/YouTube



Gabriel Soto no salió de manera inmediata en redes sociales para emitir comentarios o información respecto a su estado de salud.

¿Qué le pasó a Gabriel Soto?

La situación se suscitó minutos antes de que el actor diera una función de la obra 'El precio de la fama' en un teatro de la Ciudad de México.

"Venía para acá, con Moisés su asistente, se puso muy mal, la verdad, muy mal. Le dije (a Gabriel Soto): 'No hermanito, vete al doctor'", narró Gerardo Quiroz a Carlo Uriel en un audio que el comunicador compartió en X.

"Pensamos que les iban a decir que 'tómate esto' (algún medicamento) porque tenía la presión muy alta, pero no, ya lo dejaron ahí", explicó el productor de la puesta.

"Entonces, hay que pedirle a Dios para que esté bien", agregó.

" Presentó vómito, pulso inestable, hipertensión arterial, la presión la tenía altísima e insuficiencia respiratoria", mencionó Quiroz en otras declaraciones citadas por el diario mexicano El Universal.

"Se le tuvo que llevar a emergencias y se cancelaron las funciones del fin de semana, se va a quedar en observación y le harán varios estudios", detalló.

"Yo creo que fue una descompensación no sabemos causada por qué", dijo.

La hospitalización de Gabriel Soto se suscita en medio de rumores de romance con Cecilia Galliano, con quien comparte créditos teatrales, y de la supuesta ruptura con Irina Baeva.

Hospitalización en medio de la polémica

Hace unas semanas atrás, se dieron a conocer fotos y videos de Soto y Galliano juntos que avivaron las especulaciones.

Tras el escándalo, el productor Gerardo Quiroz aseguró que todo fue un supuesto montaje como parte de una "estrategia" publicitaria para la obra que él produce con ambos actores.

"Entre marzo y abril tomamos más de 30 fotografías y unos videitos", explicó en declaraciones citadas por People en Español el pasado 2 de julio.

Gabriel Soto avaló lo dicho por el creativo: " Esa fue la estrategia, desde el principio. De hecho, tomamos unas fotos", aclaró el artista a 'Ventaneando'.