Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa

Video Giovanni Medina así reacciona a su supuesta boda con Irina Baeva: ¿va tras las ex de Gabriel Soto?

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado la relación amorosa que supuestamente tenían desde hace aproximadamente seis meses, reportó Joanna Vega-Biestro. "Me contaron que Irina ya terminó con Giovanni", dijo la presentadora en Sale el Sol este 17 de junio.

"Ya se acabó, finito, caput, pero vamos a ver si luego regresan. Ahorita ya no andan, ella creo que está de viaje", agregó.

En el programa también se destacó que al ex de Ninel Conde ya no se le ha visto con la actriz. "A mí me llamó la atención porque (Medina) fue a la inauguración de una joyería de Montserrat Oliver y Yaya Cosicoba, y Giovanni ahí bien abrazado de las dos, no iba con Irina", dijo la periodista Ana María Alvarado.

¿Irina Baeva y Giovanni Medina eran novios?

Los señalamientos de un posible romance entre la reconocida actriz Irina Baeva y el empresario Giovanni Medina ganaron fuerza por sus encuentros públicos y algunas aparentes evidencias de una relación.

La primera vez que se les vio juntos, desatando la ola de especulaciones, fue en noviembre de 2024 en la ciudad de Las Vegas. Desde entonces, la presunta pareja fue fotografiada en diversos eventos, alimentando aún más los rumores.

Una de sus apariciones más comentadas ocurrió recientemente en Dubái, destino al que habrían viajado de vacaciones. Este viaje incluso dio pie a conjeturas sobre una posible boda entre ellos.

Además, llamó la atención una imagen que circuló en redes sociales el pasado 14 de febrero, donde ambos posan junto a Antoni Pérez Garibay, padre del famoso piloto mexicano Checo Pérez.

Ese mismo día, Irina Baeva presumió el enorme arreglo de rosas que recibió por el Día de San Valentín. Aunque no reveló quién se las envió, se especuló que había sido Giovanni Medina.