Irina Baeva

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado su supuesta relación amorosa

Desde noviembre del año pasado se comenzó a rumorar que la actriz y el ex de Ninel Conde eran novios. Ahora se reporta que esta supuesta relación amorosa habría acabado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Giovanni Medina así reacciona a su supuesta boda con Irina Baeva: ¿va tras las ex de Gabriel Soto?

Irina Baeva y Giovanni Medina habrían terminado la relación amorosa que supuestamente tenían desde hace aproximadamente seis meses, reportó Joanna Vega-Biestro. "Me contaron que Irina ya terminó con Giovanni", dijo la presentadora en Sale el Sol este 17 de junio.

"Ya se acabó, finito, caput, pero vamos a ver si luego regresan. Ahorita ya no andan, ella creo que está de viaje", agregó.

PUBLICIDAD

Más sobre Irina Baeva

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva
1 mins

Gabriel Soto reacciona a la posibilidad de regresar con Geraldine Bazán tras truene con Irina Baeva

Univision Famosos
¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’
0:56

¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Univision Famosos
¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina
1:00

¿Quiere un hermanito? Hijo de Ninel Conde responde tras rumores de boda de su papá con Irina

Univision Famosos
Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”
0:52

Gabriel Soto da sus primeras declaraciones tras ganar demanda a Laura Bozzo: “Tiene que haber respeto”

Univision Famosos
Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura
2 mins

Irina Baeva y Gabriel Soto obtienen inesperado logro a casi un año de su ruptura

Univision Famosos
Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva
2 mins

Ninel Conde rompe el silencio ante supuesta relación de su ex, Giovanni Medina, con Irina Baeva

Univision Famosos
Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”
1:17

Cecilia Galliano explica por qué no es empática con Irina Baeva: “Hay mujeres malas”

Univision Famosos
Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva
2 mins

Ceci Galliano hace tajante petición ante supuestas infidelidades de Gabriel Soto a Irina Baeva

Univision Famosos
Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV
1:07

Irina Baeva responde por qué ventiló las supuestas “infidelidades” de Gabriel Soto en TV

Univision Famosos
Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."
2 mins

Presentadora dice si fue la tercera entre Irina y Gabriel Soto: "Quien la hace riendo..."

Univision Famosos

En el programa también se destacó que al ex de Ninel Conde ya no se le ha visto con la actriz. "A mí me llamó la atención porque (Medina) fue a la inauguración de una joyería de Montserrat Oliver y Yaya Cosicoba, y Giovanni ahí bien abrazado de las dos, no iba con Irina", dijo la periodista Ana María Alvarado.

¿Irina Baeva y Giovanni Medina eran novios?

Los señalamientos de un posible romance entre la reconocida actriz Irina Baeva y el empresario Giovanni Medina ganaron fuerza por sus encuentros públicos y algunas aparentes evidencias de una relación.

La primera vez que se les vio juntos, desatando la ola de especulaciones, fue en noviembre de 2024 en la ciudad de Las Vegas. Desde entonces, la presunta pareja fue fotografiada en diversos eventos, alimentando aún más los rumores.

Una de sus apariciones más comentadas ocurrió recientemente en Dubái, destino al que habrían viajado de vacaciones. Este viaje incluso dio pie a conjeturas sobre una posible boda entre ellos.

Además, llamó la atención una imagen que circuló en redes sociales el pasado 14 de febrero, donde ambos posan junto a Antoni Pérez Garibay, padre del famoso piloto mexicano Checo Pérez.

Ese mismo día, Irina Baeva presumió el enorme arreglo de rosas que recibió por el Día de San Valentín. Aunque no reveló quién se las envió, se especuló que había sido Giovanni Medina.

El empresario Antonio Pérez Garibay, la política Yasmín Esquivel, Irina Baeva y Giovanni Medina.
El empresario Antonio Pérez Garibay, la política Yasmín Esquivel, Irina Baeva y Giovanni Medina.
Imagen Antonio Pérez Garibay/Instagram
Relacionados:
Irina BaevaGiovanni MedinaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD