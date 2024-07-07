Gabriel Soto hospitalizado de emergencia por "insuficiencia respiratoria": esto se sabe de su salud

Gabriel Soto

Horas antes de iniciar la función teatral junto a Cecilia Galliano, el actor comenzó a sentirse mal y fue llevado al hospital.

Video Gabriel Soto rompe el silencio sobre su hospitalización y revela qué tiene

Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia este 6 de julio en medio de rumores de romance con Cecilia Galliano y de supuesta ruptura con Irina Baeva.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reportó, la noche del sábado en su canal de YouTube, que horas antes de iniciar la función de teatral de 'El Precio de la Fama' el actor comenzó a sentirse mal, por lo cual fue cancelada.

"Hoy tenía 'sold out', 500 boletos vendidos, entonces se enferma Gabriel Soto, empieza a volver el estómago, se empieza a sentir mal, un dolor y de más, se lo llevan a un hospital (...) está internado", detalló el periodista.

"Está en el hospital, con el rictus de dolor, canalizado, que traía la presión muy alta, entonces se cancela la obra, salieron Cecilia Galliano y Gerardo Quiroz a decir lo que había pasado", añadió.

Infante compartió una fotografía de Gabriel Soto en el hospital donde se alcanza a apreciar que tendría dolor.

Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia.
Gabriel Soto fue hospitalizado de emergencia.
Imagen Gustavo Adolfo Infante/YouTube


La periodista María Luisa Valdés Doria reportó en la red social X que Gabriel tiene "hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria parcial, está sedado y canalizado… No hay función mañana de 'El Precio de la Fama", refiriéndose al domingo 7 de julio.

Los problemas de salud de Gabriel Soto

En agosto de 2023, el actor anunció que se retiraría momentaneamente de la actuación para atender unos problemas de salud y evitar llegar al quirófano, pues dijo que la cirugía a la que podría ser sometido por las dos hernias en las cervicales que tiene no es "fácil" ni "sencilla".

En 2013, Soto estuvo al borde la muerte y tuvo que ser sometido a una cirugía de úlcera duodenal de emergencia.

"Hace tiempo entrenando tuve un desgarre de pantorrilla, una lesión común en los deportistas, por ende estuve tomando medicamentos desinflamatorios y eso provocó que se me perforara la úlcera", explicó en ese entonces en una conferencia de prensa.

