Gabriel Soto defiende a Nodal y Ángela Aguilar: él vivió situación similar con Irina Baeva

Gabriel Soto salió en defensa de Christian Nodal y Ángela Aguilar por las duras críticas que han estado recibiendo desde que confirmaron su relación.

El actor comparó la polémica que actualmente atraviesa la pareja con la que él e Irina Baeva vivieron cuando comenzaron su romance.

Gabriel Soto recibió críticas igual que Nodal y Ángela Aguilar

Al ser cuestionado acerca de la controversia que Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizan, Gabriel Soto demostró su empatía para con ellos.

“No me gusta opinar mucho de la vida de la gente”, respondió en primer lugar en entrevista exclusiva para Hoy, transmitida el 18 de junio.

Sin embargo, indicó: “Yo simplemente soy partidario de que la gente sea feliz, de que busque su felicidad y de que no juzguemos cosas que realmente no sabemos a fondo cómo pasaron”.

Recordando su propia mala experiencia en los inicios de su idilio con Irina Baeva, el galán de telenovelas recalcó que las personas suelen lanzar prejuicios.

“Muchas veces la gente juzga y emite opiniones sin saber realmente qué pasa”, indicó el protagonista de telenovelas como Mi Camino Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX.

“Y si la gente es feliz, hay que ser felices, la vida es muy corta y estamos aquí realmente para disfrutarla, para encontrar el amor y para ser felices”, sentenció.

Él inclusive se refirió al sólido vínculo que ahora tiene con su ex y mamá de sus niñas, Geraldine Bazán, quien lo ha acusado repetidamente de haberle sido infiel con Baeva.

“Somos una familia finalmente, a pesar de que no estamos juntos, pero estamos por el bienestar de nuestras hijas y siempre vamos a estar unidos y presentes para que eso suceda”, afirmó.

“Siempre hemos dicho que eso va a prevalecer siempre en nuestra relación y todo por ver a nuestras hijas felices”, agregó.

La similitud entre la historia de Nodal con Ángela Aguilar y la de Gabriel Soto con Irina Baeva



Gabriel Soto y Geraldine Bazán anunciaron su separación, tras 10 años juntos, en noviembre de 2017. Él aseveró entonces, en un comunicado, que la ruptura se dio cuatro meses atrás.

El intérprete empezó un amorío con Irina Baeva en 2018, por lo que de inmediato se especuló que ella era la responsable de que él se divorciara.

En febrero de 2019, luego de que los actores hicieran oficial en Instagram su romance, Bazán publicó un video en YouTube en el que aseguró que el padre de sus retoños sí la engañó con la rusa.

A consecuencia de dicho señalamiento, Soto y Baeva se convirtieron en el centro de un fuerte escrutinio público, llegando ella a ser llamada “una roba maridos”.

Por su parte, Christian Nodal dio a conocer el pasado 23 de mayo el final de su idilio con Cazzu, quien ocho meses atrás dio a luz a su hija en conjunto, Inti.

Al día siguiente, en redes sociales salió a la luz una fotografía en la que el cantautor de ‘Botella tras botella’ aparecía con Ángela Aguilar, por lo que iniciaron las sospechas de que el dúo sostenía más que una amistad.

La teoría se confirmó el 10 de junio, cuando la ‘Princesa del regional mexicano’ aceptó ser novia de su colega con una declaración a Hola! Américas.