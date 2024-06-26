Gabriel Soto estaría separado de Irina Baeva hace “semanas” y viviría en casa de Cecilia Galliano

Video ¿Gabriel Soto y Cecilia Galliano pasaron la noche juntos? Estas son las imágenes que los delatarían

Gabriel Soto y Cecilia Galliano han estado en el centro de las especulaciones acerca de un supuesto romance entre ellos desde que fueron captados juntos siendo “muy cariñosos”.

Fue el pasado 21 de junio cuando el medio para YouTube ‘Kadri Paparazzi’ difundió un video en el que, afirman, los actores aparecen compartiendo en un gimnasio, ubicado en la Ciudad de México.

Además, detallaron que presuntamente el dúo se dirigió, tras terminar de ejercitarse, a la residencia de la argentina, donde habrían pasado toda la noche.

¿Gabriel Soto terminó con Irina Baeva y vive con Cecilia Galliano?

A días de que surgieran los señalamientos, este 26 de junio en el programa Hoy se dio a conocer que, alegadamente, Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron y que sería por culpa de Cecilia Galliano.

“Fuertes rumores aseguran que la pareja estaría separada desde hace algunas semanas”, indicó el reportero Jonathan Barajas.

El colaborador de la emisión puntualizó que el aparente rompimiento se dio luego de que presuntamente la actriz rusa “descubriera unos mensajes subidos de tono en el celular” de su prometido “hacia su compañera de teatro, Cecilia”.

Ante el supuesto final de su relación con Baeva, expuso Barajas, Soto se estaría quedando justamente en el hogar de Galliano.

“Presuntamente, Gabriel estaría viviendo en casa de Cecilia, en lo que Irina abandona el departamento que compartía con el actor”, explicó el periodista.

Cecilia Galliano afirma que ella Gabriel Soto “son compañeros”

En el mismo matutino, la presentadora Andrea Escalona reveló que pudo contactarse con Cecilia Galliano para preguntarle de esta situación.

“Ayer hablé con ella… me mandó a decir que el paparazzi ve lo que hay, que son dos compañeros de teatro saliendo, dándole un aventón”, contó.

“O sea, que son compañeros de teatro y están haciendo esta obra juntos”, añadió la conductora sobre las palabras de la ex de Sebastián Rulli.

Escalona hizo hincapié en que, lo que sí es verdad, es que Gabriel Soto no estuvo presente el día que Irina Baeva estrenó el musical ‘Aventurera’, que estelariza, para brindarse su apoyo.

Productor afirma que Gabriel Soto y Cecilia Galliano “sí andan”

Previamente, Gerardo Quiroz, productor de la puesta en escena ‘El precio de la fama’, protagonizada por Gabriel Soto y Cecilia Galliano, aseveró que ellos “sí andan”, pero en la ficción.