Francisca Lachapel

Francisca muestra su “barriguita” postparto a un mes del nacimiento de Raffaella: lanza advertencia

La querida presentadora compartió una ‘selfie’ reveladora de su actual figura. Ella también destapó el plan que está poniendo en marcha y con qué objetivo.

Por:
Dayana Alvino.
Video Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

Francisca mostró su figura postparto, a menos de dos meses de haber dado a luz a la pequeña Raffaella, su tercera hija.

Este 9 de septiembre, la querida presentadora de Despierta América publicó en su cuenta de Instagram una ‘selfie’ en la que aparece de cuerpo completo.

La fotografía aparentemente la capturó en el gimnasio de su casa y permite ver que aún conserva algo de la pancita que albergó a su bebé.

La también actriz compartió un emotivo mensaje para acompañar la imagen: “Gracias, barriguita, por estirarte para ayudarme a crear vida”.

Pese a estar agradecida, ella se encuentra lista para decirle adiós a su pancita y, por lo mismo, ya está “trabajando en eso”, según confesó.

Francisca mostró su “barriguita” postparto.
Imagen Francisca/Instagram

La semana pasada, Francisca colgó en sus Historias un clip en el que presumía que se ejercitaba en la caminadora y anotó encima: “¡De vuelta al ruedo! ¡Vamos!”.

Actualmente, ella goza de su tiempo en casa, cuidando a sus retoños, incluidos Gennaro y Franco, pero, ya confirmó, volverá al famoso ‘show’ de Univision “a mitad de octubre”.

Francisca había perdido 45 libras

En enero, unas semanas antes de revelar que estaba embarazada por tercera ocasión, Francisca destapó que había logrado bajar 45 libras.

En la mencionada red social, en mayo de 2024, ella indicó que el peso en el que le “gusta estar” son las 40 libras.

Para conseguir su objetivo, perder lo que aumentó al concebir a Franco, ella se enfocó en su alimentación saludable y su entrenamiento.

Así lucía Francisca antes de su tercer embarazo.
Imagen Francisca/Instagram

¿Francisca buscará un cuarto hijo?

A finales de agosto, Francisca se sinceró con sus seguidores de la plataforma, quienes se evidenciaron interesados en saber si ella considera tener más descendencia.

“¿Cerraste la fábrica de bebés?”, le cuestionó una usuaria en una dinámica de preguntas y respuestas que organizó.

“Eso es un misterio”, le contestó la conductora, guardándose para sí la verdad acerca de si aumentará su familia con Francesco Zampogna.

