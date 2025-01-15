Francisca muestra su antes y después tras bajar 45 libras a meses de dar a luz a su segundo hijo

Video Francisca se quita los rizos y estilista podría “demandarla”: esto pasó

Francisca se sinceró acerca de su proceso de pérdida de peso tras haber dado a luz a su segundo hijo, Franco, en febrero de 2024.

Desde el pasado mes de mayo, la querida presentadora de Despierta América reveló que deseaba adelgazar las libras que aumentó debido a su embarazo.

PUBLICIDAD

“Tengo que perder, para estar en el peso que a mí me gusta estar, 40 libras, ¡40!, pero sí se puede, ya lo hice una vez, con Gennaro tuve que perder como 65 y ahora son 40. ¡Vamos a eso!”, dijo mediante Instagram.

Para conseguir su objetivo, ella dijo que se enfocaba en “lo saludable” que se siente cuando está en su peso apropiado: “O sea, tienes que agarrarte a esa idea de ti misma y seguir adelante”.

Francisca muestra su antes y después tras perder 45 libras

A prácticamente ocho meses desde que dejó claro su propósito, Francisca destapó que no sólo alcanzó la meta, sino que la superó pues ya consiguió perder 45 libras.

“Hoy te quiero compartir mi antes y después tras mi segundo hijo”, escribió en la red social para acompañar un video en el que se aprecia cómo lucía su figura tiempo atrás y cómo se ve ahora.

Francisca mostró su antes y después tras adelgazar 45 libras. Imagen Francisca Lachapel/Instagram

La exreina de belleza, de 35 años, aseguró que actualmente se siente en su “mejor momento” luego de “pasar de talla L a S”.

“Me convertí en mamá de nuevo y la felicidad no fue lo único que se duplicó, también vino el reto de bajar de peso, por mí, por mi salud y para convertirme en la mejor versión para mí y mi familia”, explicó.

Francisca compartió que logró su objetivo de bajar de peso. Imagen Francisca Lachapel/Instagram

Francisca, quien tuvo a su primer retoño, Gennaro, julio de 2021, recalcó que detrás de su adelgazamiento la finalidad es su bienestar:

“Estar embarazada es la curva más hermosa, esas estrías son el tatuaje del milagro de dar vida, pero no podría valorar nada de eso sin salud, sin energía y sentirme bien por dentro y por fuera, así que me enfoqué en cuidarme para dar lo mejor”.

Francisca logró bajar más de las 40 libras que se había propuesto. Imagen Francisca Lachapel/Instagram

Ante su honestidad, ella recibió mensajes de apoyo, como: “Estás preciosísima”, “Espectacular transformación” y “¡Muy bella!”.