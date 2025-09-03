Francisca revela detalle de la alimentación de su pequeña Raffaella a un mes de su nacimiento

Video Francisca responde “por qué no sube fotos” de su hija: se sincera sobre aspecto de la bebé

En medio del ajetreo que vive siendo madre de tres, Francisca compartió un importante detalle de la alimentación que le está dando a su pequeña Raffaella.

Su retoño nació el pasado 24 de julio y, este 2 de septiembre, la querida presentadora de Despierta América aseguró en sus historias de Instagram que “la princesa está bien, gracias a Dios”.

Francisca habla del cuidado que tiene con Raffaella

Centrada en el cuidado de Raffaella, fruto de su amor con su marido, Francesco Zampogna, Francisca realizó una dinámica en dicha red social para hablar de su maternidad.

Además de asegurar que, “honestamente no he tenido tiempo de nada”, la también actriz dijo que consiguió alimentar a la nena sólo con su leche materna.

“Eso fue todo un tema, pero puedo decir que lo logramos. En este momento la estoy amamantando exclusivamente”, escribió.

Tras hablar al respecto, la dominicana publicó una ‘selfie’ en la que justamente se dejó ver dándole pecho a la criaturita.

“Les dije que últimamente casi todo lo hago a medias o como se pueda. Pausa importante, la bebé tiene que comer”, anotó encima de la imagen.

Francisca se mostró amamantando a Raffaella. Imagen Francisca/Instagram



Previamente, a días de que la hermanita de Franco y Gennaro llegara a este mundo, la dominicana bromeó diciendo que estaba “tratando de convertirse en una vaca lechera”.

Francisca regresa al ejercicio

A semanas de su parto, Francisca destapó que está lista para retomar el ejercicio y recuperar la figura que tenía antes de su embarazo.

Ella colgó un video en el que aparece arriba de la caminadora y expresó al respecto: “¡De vuelta al ruedo! ¡Vamos!”.

Asimismo, está llevando una dieta saludable pues difundió una serie de imágenes de su desayuno que le preparó su marido: huevos con tocino de pavo y aguacate.