Gennaro Zampogna

No lo vas a reconocer: Francisca presenta al "nuevo Gennaro" tras cortar su larga cabellera

Un día después de anunciar que le cortó el cabello a su primogénito de dos años, la presentadora dominicana mostró el nuevo look de Gennaro y reconoció que ya creció.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Francisca ahora sí le cortó el cabello a Gennaro: mira su nuevo look

Francisca compartió el 29 de febrero que finalmente le cortó el cabello a Gennaro, la presentadora de Despierta América publicó un video en donde se ve parte del proceso que duró dos días, con el cual ella "sufrió".

"Y dicen que no hay fecha que no se cumpla… Bueno, pues llegó el día en que cortamos el cabello de Gennaro. Yo sufrí, él no. ¡Me sorprendió! ¿Quieren ver cómo quedó?", escribió en el video.

Francisca lleva a gennaro a que le corten el pelo.
Francisca lleva a gennaro a que le corten el pelo.
Imagen Francisca/Instagram

Aunque había mostrado un adelanto del nuevo look del pequeño de 2 años, fue al mediodía de este 1 de marzo que Francisca compartió el resultado final.

La presentadora dominicana publicó imágenes de la sesión fotográfica familiar que tuvieron para inmortalizar el primer cambio de imagen de Gennaro.

"Y con ustedes el nuevo Gennaro... ¡Ya creció mi primer bebé! ¡Dios mío! Lo veo enorme. ¿Qué les parece su nuevo look? Les dejé tres fotos, la última es mi favorita", escribió Francisca.

Francisca muestra el nuevo look de Gennaro.
Francisca muestra el nuevo look de Gennaro.
Imagen Francisca/Instagram, May Martinez Photography

Las críticas a Gennaro por tener el pelo largo

En varias ocasiones Francisca puso un alto a los detractores por criticar que el pequeño tuviera el cabello largo por ser varón.

"Mi muchacho es mío, yo no le quiero cortar el cabello, se me hace divino, a él no le molesta y no me lo ha pedido. Si mi hijo en algún momento me lo pide y yo entienda que se lo tengo que cortar, entonces yo se lo corto. Nadie de afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo", sentenció en septiembre de 2023.

El nuevo look de Gennaro Zampogna.
El nuevo look de Gennaro Zampogna.
Imagen Francisca/Instagram, May Martinez Photography
Gennaro ZampognaFrancisca LachapelHijos de famososFrancisca Lachapel bebéFrancisca Lachapel hijoFrancesco ZampognaDespierta AméricaPremio Lo NuestroBebés famososBebés

