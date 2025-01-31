Francisca creyó que había perdido a su bebé sólo días después de enterarse de su embarazo

Video Francisca espera a su tercer bebé y Gennaro ya tiene una petición: esto quiere

Francisca sorprendió al revelar que está embarazada de su tercer hijo con su esposo Francesco Zampogna, por lo que próximamente Gennaro y Franco tendrán un hermanito.

“¡Ya vamos a ser cinco!”, dijo esta mañana durante la emisión de Despierta América, donde compartió el feliz anuncio ante sus compañeros.

PUBLICIDAD

La querida presentadora detalló que precisamente hoy está cumpliendo 15 semanas de gestación, así que se sintió aliviada al hacer la revelación: “Ya estoy cansada de esconder la panza”.

Francisca pensó que había perdido a su bebé

Aunque ahora todo marcha adecuadamente, Francisca compartió que pasó por una situación que la hizo creer que la criatura había muerto.

“Fue un martes que me enteré y no le había dicho nada a nadie”, contó en entrevista para People en Español, publicada este 31 de enero.

“El viernes salí del trabajo, fui a cenar con Francesco y cuando regresé a la casa me empecé a sentir mal, empecé a tener escalofríos, tenía unos cólicos horribles, me dolía mucho la espalda”, explicó.

Ante sus malestares, la dominicana de 35 años temió lo peor: “Lo primero que pensé es, estoy perdiendo al bebé. Para colmo, voy al baño y veo sangre”.

Debido a lo ocurrido, ella pidió a su madre, Divina Montero, quien vive en su casa, que cuidará al pequeño Franco para así poder dormir y descansar, esperando que se le pasaran las molestias.

“Me levanté al otro día y me dejé de sentir embarazada. No me sentía con náuseas, me puse triste y dije: ‘Perdí al bebé’”, relató.

Entonces, la exreina de belleza decidió finalmente hablar al respecto con su marido y darle la presunta mala noticia.

“Me senté con Francesco y le dije: ‘Baby, estábamos embarazados, pero creo que ya no, porque me pasó esto’”, recordó sobre el momento.

Así supo Francisca supo que su bebé estaba bien

Después de su plática, la pareja mantuvo la calma y acudió con su médico, quien, con precaución, les confirmó que la gestación, de alrededor de un mes, continuaba.

PUBLICIDAD

“El doctor me dijo: ‘No te puedo decir si tiene vida o no’. Fue una agonía horrible”, externó Francisca, pues el especialista les puntualizó debían esperar una semana más para conocer si todo estaba bien.

Posteriormente, él les ratificó que el nene seguía creciendo: “Cuando oímos el corazón, nos emocionamos, se nos aguaron los ojos”.