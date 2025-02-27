Francesco Zampogna

Francisca dice si tendrá niño o niña y el nombre de su bebé: así hizo las revelaciones

La dominicana anunció en Despierta América que está esperando una niña y compartió con alegría cómo se llamará la menor de sus hijos.

Video ¿Niño o niña? Francisca nos emocionó al revelar el sexo y el nombre de su tercer hijo

Francisca reveló la mañana de este 27 de febrero el sexo de su bebé y para alegría de todos, en esta ocasión tendrá una niña.

Después de cuestionar al elenco de Despierta América y de que hicieran algunas actividades en el show, al final el lugar se pintó de rosa.

"La muñeca de tus sueños", le gritó su compañera Astrid Rivera con gran algarabía.

Además, la feliz mamá reveló que su hija llevará un nombre italiano, se llamará Raffaella.

Francisca confesó, en entrevista a People, que hizo un 'gender reveal' en su casa muy privado y fue un "poco desastroso".

"Mi mami solo dijo 'gracias a Dios' y saltaba por todos lados y se subía en las sillas de la emoción. Francesco se le aguaron sus ojitos, y Franco y Gennaro lloraban porque no entendían qué pasaba".

Incluso, señaló que su primogénito tuvo voz de profeta: "Gennaro siempre lo supo, él me lo dijo primero. ¡Increíble!".

Francisca revela que su tercer bebé será una niña.
Francisca revela que su tercer bebé será una niña.
Imagen Despierta América

El 31 de enero Francisca compartió en el show matutino de Univision que estaba a la espera de su tercer hijo.

"¡Ya vamos a ser cinco! Estoy muy agradecida con Dios por bendecirme de esta manera", dijo entre lágrimas. "Siempre quise tener una familia grande, con un hombre que me quiere, que me cuida, que me apoya, que me valora, un hogar donde mis niños sean felices y sanos", agregó.

Los hijos de Francisca

En julio de 2021, al lado de su esposo Fracesco Zampogna, Francisca cumplió su sueño de convertirse en mamá con el nacimiento de Gennaro Antonio.

Más de dos años después, en febrero de 2024, la presentadora y su esposo le dieron la bienvenida a Franco Raffaele.

Finalmente, este 2025 la dominicana volverá a convertirse en madre con la llegada de la pequeña Raffaella.


