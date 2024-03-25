Bebé de Francisca, Franco Raffaele, protagoniza tierna sesión de fotos a “10 días de nacido”

Video Francisca muestra por primera vez la carita de ‘Baby Franco’ con tierno video: conoce a su segundo hijo

Franco Raffaele, el bebé de Francisca, estelarizó una dulce sesión de fotografías cuando únicamente tenía días de haber llegado a este mundo.

La presentadora dio a luz a su segundo hijo la mañana del pasado 11 de febrero, de acuerdo con lo informado por Despierta América.

Franco, bebé de Francisca, luce así en tiernas postales

A más de un mes de haber mostrado por primera vez a Raffaele, este 24 de marzo Francisca difundió en su cuenta de Instagram una serie de retratos que protagonizó su pequeño.

En las instantáneas, el nene luce un traje completo blanco, que cuenta con orejitas en el gorro, así como una indumentaria de estilo marinerito.

“Quiero compartir con ustedes estas fotos tan lindas que le hizo May Martínez a Franco cuando apenas tenía unos 10 días de nacido”, contó en el texto de la descripción.

Bebé Franco, hijo se Francisca. Imagen Francisca/Instagram

La conductora aprovechó su ‘post’ para invitar a sus fanáticos a seguir el perfil en la red social del hermanito de Gennaro, en la que estará difundiendo más imágenes de él.

Las amigas y admiradores de la actriz no dudaron en dejar halagos para el niño. “Qué muñeco tan precioso”, escribió Tanya Charry.

“¡Qué belleza! Dios lo bendiga”, anotó Dayanara Torres, mientras que Karina Banda dejó varios emojis de corazón negro.

Amigas de Francisca halagaron a bebé Franco. Imagen Francisca/Instagram

Francisca confiesa cómo va con Franco

A mediados de este marzo, Francisca se sinceró acerca de cómo van sus primeras semanas con Franco Raffaele, a quien procreó con su esposo Francesco Zampogna.

“Han sido unos días de mucho trabajo... la verdad que tener a un niño y a un bebé en casa es un poquito complicado”, dijo en entrevista para ¡Hola! Américas.

“Pero, como todas las cosas en la vida que uno inicia, todo lo nuevo al principio es un poco caótico y luego a la mitad se pone un poquito peor [risas] y luego al final es una belleza”, añadió.

Ella aseveró que están “en familia” en su casa “tratando de que todo se adapte”: “Franco es una bendición, ha traído tanta luz y tanta alegría”.

Al respecto de su papel como madre, la dominicana aseguró que está manejando la crianza “con muchísima más tranquilidad”, a diferencia de cuando lo hizo con Gennaro.

“Porque (ahora) sé que él está bien, él va a estar bien. Creo que soy un poquito más flexible. También lo presto más, lo que quiero decir con eso es que se lo paso a mi mamá y a mi papá”, relató.

Francisca detalló que asimismo está concentrada en “proteger los sentimientos” de su primogénito, “porque la verdad se puso muy celoso” por Raffaele.