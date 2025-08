En medio de su embarazo, ‘influencer’ revela que perdió a una de sus gemelas: “Fueron 2”

“Fueron 2 y en mi corazón siempre será así porque, como me dijo un sacerdote amigo: ‘Eres mamá de 2, sólo que ahora 1 está en el cielo y la otra estará en la tierra’”, apuntó.

Ella afirmó que escribir sobre lo sucedido le significa “una terapia sanadora”: “Nada tiene mayor relevancia para mí que la maternidad, aunque este camino no ha sido solo de alegrías”.

Fiorella Solines habla de la pérdida de su gemela

“Mi mundo se paró… no sabía que la felicidad podría ser tan pero tan abrumadora”, anotó ella al narrar su historia.

Solines no brindó en su mensaje pormenores del porqué de la muerte de su retoño ni dijo exactamente cuándo ocurrió.

Fiorella Solines reflexiona sobre su luto

“Sólo Dios sabe cuánto le pedí desde niña tener 2 hijas en un embarazo múltiple, que no imaginé que en su grandeza Él me lo cumpliría. Aún no entiendo el ‘para qué’, pero fui inmensamente feliz el tiempo que fuimos nosotras tres”, sumó.