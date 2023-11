Fernanda Urdapilleta se compromete con Ramsés Alemán y presume enorme anillo: "Me voy a casar"

“Estábamos grabando los promos de la telenovela y a mí me tocaba bailar. Le digo ‘¿qué tal salió?’, me dijo ‘bien, pero como que no bailas tan bien’. Me enojé tipo de broma y luego me lo encontré y me dijo “Fer me gustas mucho y estoy enamorado de ti”, reveló la actriz en entrevista con Pedro Prieto, el pasado 16 de mayo.