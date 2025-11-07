Fátima Bosch

¿Fátima Bosch sufre nuevo desaire en Miss Universe en Tailandia?: video lo demostraría

Un video que circula en redes demostraría que Miss México habría sido desairada durante un evento en Tailandia previo a la ceremonia de Miss Universe 2025.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Lo que habría detrás del incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: la policía estaría involucrada

Fátima Bosch habría sufrido un nuevo desaire en Tailandia durante un evento previo a la ceremonia de Miss Universe 2025.

Un video que circula en redes demostraría que Miss México presuntamente fue “ignorada” durante una entrevista organizada por Kathy Labz, una reconocida marca de belleza y suplementos tailandesa.

En el evento, ocurrido el viernes 7 de noviembre en Tailandia (hora local), varias de las participantes a Miss Universe respondieron preguntas en una dinámica grupal.

En dicha actividad estaba Vietnam, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Venezuela, Islas Turcas y Caicos, Miss Universe Latina y la representante de México, Fátima Bosch, a quien, aparentemente, en ningún momento, le pasan el micrófono ni la cuestionan.

Según señalan algunos usuarios de redes, la aparente incomodidad de Bosch sería visible, ya que únicamente observa y sonríe con supuesto disimulo mientras sus compañeras interactúan en la dinámica.

Ante la controversia y constantes críticas en la cuenta de Instagram de la marca de belleza, ésta desactivo los comentarios.

Ni Fátima Bosch ni la marca de belleza tailandese se pronunciaron de inmediato. Sin embargo, en las historias de Instagram de Kathy Labz se compartieron imágenes de la representante de México degustando algunos de sus suplementos.

El inicio de la polémica con Fátima Bosch

Esta nueva controversia con Fátima Bosch surge días después de que Miss México denunciara públicamente que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, la había llamado “tonta” en el evento previo a la ceremonia de imposición de bandas.

Las imágenes del altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil quedaron registradas en video, que minutos después fue replicado en redes, tomando gran relevancia a nivel mundial.

