Matías Novoa revela por qué se divorció de sus exesposas y la condición que le puso Michelle Renaud

Video Michelle Renaud y Matías Novoa tendrán un 'bebé arcoíris', ¿por qué se le llama así?

Matías Novoa, quien en diciembre pasado contrajo nupcias con Michelle Renaud, abrió su corazón a Mara Patricia Castañeda y habló por fin de la razón por la qué se divorció de sus primeras dos exesposas.

En entrevista para la periodista de espectáculos publicada el pasado 22 de febrero, el chileno se refirió a sus primeros dos matrimonios, uno con la cantante chilena Daniela Castillo de 2006 a 2008 y el segundo con Isabella Castillo de 2019 a 2021.

Matías Novoa habla de sus matrimonios con dos famosas

El actor detalló que su primera relación se vio afectada por lo joven que era al contraer nupcias y porque quiso seguir sus sueños de estudiar actuación en México.

“Me casé a los 25 años la primera vez en Chile, me caso, estaba muy chavo antes de venirme a México. Me casé muy chavo con toda la ilusión, me faltaba mucho por recorrer a mí, a ella, mis objetivos se hicieron esto y los de ella para otro lado y no resultó. Ella es cantante chilena y se llama Daniela Castillo… (Yo me quedo en México) y ella se regresa, todo en buenos términos, ella siguió con su carrera allá, ella buscaba una carrera acá, pero no tuvo la paciencia”.

Matías Novoa se dio otra oportunidad en el amor y en 2019 tras participar en ‘El señor de los cielos’ se casó con la actriz Isabella Castillo.

“ Volví a creer en el amor, me volví a casar, tampoco funcionó. (Se llama) Isabella, se apellida Castillo también, en Estados Unidos y tampoco funcionó, viajes, la carrera te dispersas mucho, la pandemia no hubo comunicación quizás, la vida”, comentó.

Matías Novoa habla de la mamá de su hijo y su relación

Tras su primer divorcio, Matías Novoa comenzó una relación con María José Magán, de 2009 a 2011, con quien procreó a su hijo Axel.

“ Después del primer matrimonio yo me separo y empiezo una relación con la mamá de mi hijo y nace Axel. Ella es venezolana, él ya creció aquí”, indicó.

Destacó que su relación siempre fue muy buena y que su hijo entendió desde el primer momento que no eran un matrimonio, por lo que jamás les reprochó el que no estuvieran juntos.

“Desde que nació Axel nunca estuvimos juntos, no nos casamos ni nada y siempre crié a Axel solo, era él y yo. Él siempre supo la relación que teníamos su mamá y yo, de llevarnos bien por él, que lo amábamos mucho y como creció así, nunca fue de ‘¿por qué no estás con mi mamá?’, es muy maduro y entendió mucho, es como un señor chiquito, es diferente”, expresó a Mara Patricia Castañeda.

Matías Novoa revela cuándo supo que Michelle Renaud sería la mamá de sus hijos

Tras hablar de sus relaciones pasadas, el actor se refirió a su actual esposa, Michelle Renaud, con quien ya espera la llegada de su primer hijo juntos, Milo.

Precisó que en un inicio la relación no se dio porque ambos tenían parejas, pero que desde que la conoció supo que ella podría ser la mamá de sus hijos.

“El primer trabajo que tuvimos juntos fue una película y la vi y yo dije ‘qué bella’, yo estaba en mi tema de separación y ella estaba en una relación, de ahí ya no volvimos a hablar hasta que empezamos ‘La Herencia’. Fue hasta que terminamos la telenovela que empezamos a salir, en junio, pero siempre estábamos en contacto, siempre muy al pendiente el uno del otro, éramos muy amigos, hasta el día que empezamos a salir y no nos separamos más. Cuando yo la conocí, la vi con Marcelo y dije ‘ella puede ser la mamá de mis hijos, ella puede ser con la que quiera formar una familia’”, destacó.

Matías Novoa aseguró que quedó encantado desde que la vio por primera vez y que hasta la fecha sigue eclipsado con Michelle Renaud.

“Siempre me encantó desde que la vi, es una niña muy linda, espontánea, tiene una luz que ilumina todo hasta el día de hoy”, indicó.

La relación poco a poco se fue formalizando hasta el punto que a los tres meses de noviazgo decidieron vivir juntos.

“Desde que empezamos a salir, ya no nos separamos más y a los tres meses ya estábamos viviendo juntos…Me tocaba irme a Los Cabos y los meses que me tocaba estar aquí me la pasaba en casa de ella, le dije ‘yo no quiero estar con una maleta todos los días, vámonos a vivir juntos’, me dijo ‘sí órale’ y nos cambiamos a vivir juntos”, agregó.

Sin embargo, Michelle Renaud le puso una condición sobre irse a vivir juntos, que era que no quería a los perros en su cama ni en su casa.

“Los perros (fue la condición que me puso), los perros para mí son mis hijos también. Q ue no metiéramos perros ni a su casa ni a su cama y ahora están ya en la cama”, detalló entre risas.

Matías Novoa relata que sí ha modificado la conducta de sus dos mascotas, pero que actualmente su esposa ya cedió en mucho con los perritos.