5 famosos que lograron superar sus adicciones y rehabilitarse: a uno lo inspiró su hija

Aunque trabajar en el cine o la televisión puede tener ventajas como la popularidad y el cariño del público, en ocasiones el camino no es nada sencillo y el panorama se torna oscuro.

Ya fuera antes de convertirse en grandes estrellas o durante su ascenso al éxito, estos famosos tuvieron una segunda oportunidad en su vida y lograron rehabilitarse.

Brad Pitt

A lo largo de su carrera, el intérprete de 'Troy' ha conquistado el séptimo arte con su talento como artista; sin embargo, hay un detalle que pocos de sus seguidores conocen.

Al respecto, en una entrevista para la revista ‘GQ’ el 22 de junio de 2022, Pitt admitió que luego de que Angelina Jolie le pidiera el divorcio en 2016, pasó un año y medio asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos para mantenerse sobrio.

“Tenía un grupo de hombres genial aquí que era realmente privado y selectivo, por lo que era seguro. (...) Porque había visto cosas de otras personas que había sido grabadas mientras derramaban sus entrañas y eso es simplemente atroz para mí”, dijo.



Asimismo, en una charla con Anthony Hopkins para ‘Interview’ en 2019, Brad reveló por qué comenzaron sus problemas con el alcohol. Además, destacó que también renunció al cigarro y lo sustituyó por chicles con sabor a nicotina.

“Bueno, lo vi como un perjuicio para mí mismo, como un escape”.

Mauricio Ochmann

‘Y cómo es él’, ‘Ya veremos’, ‘A la mala’ y ‘Ahí te encargo’ son sólo algunas de las producciones con las que el intérprete se ha ganado el cariño de sus miles de fans.

En más de una oportunidad, Ochmann se ha sincerado sobre su infancia y los problemas de adicciones que tuvo que atravesar y en una entrevista con Yordi Rosado el 4 de marzo de 2022 habló sobre cómo inició su abuso de sustancias.

“Yo probé desde muy niño el alcohol, tenía como ocho o nueve años cuando probé una cerveza, (...) conforme fue pasando el tiempo y la vida, ya no nada más cierta cantidad de alcohol me servía, porque eso es lo que tiene un poco el alcohol y el organismo, que a lo mejor con 3, 4 al principio, luego ya necesitas más fuerte, luego más fuerte, luego conocí las drogas”, puntualizó el famoso de 44 años.



El histrión, que estuvo casado con Aislinn Derbez, también admitió que pudo morir en varias ocasiones debido a la ingesta de drogas y alcohol; sin embargo, dijo qué lo ayudó a superar esta etapa.

“Yo le tengo que agradecer muchísimo a mi hija Lorenza porque su nacimiento fue lo que me hizo clic como a nivel interno y dije ‘no puedo seguir así’. Yo quiero ser un papá responsable, no quiero repetir historias. (...) Levanté la mano y pedí ayuda. Me interné e hice lo que tenía que hacer”.

Yolanda Andrade

Con frecuencia, la presentadora de ahora 50 años invita a sus fans a no tomarse a juego la ingesta de bebidas alcohólicas, esto debido a que, años atrás, tuvo problemas con ellas. En una plática con ‘Glenda y sus hombres’ destacó que luego de sufrir una caída en el baño decidió parar.

“Me veo y lo que vi en el espejo no me gustó, porque no me encontré, no me vi, entonces me empecé a tocar, y no era el golpe (...) y me tocaba la cara y dije ya, se acabó. Lo que veía era bien fuerte”, dijo.

Robert Downey Jr.

Antes de convertirse en el reconocido ‘Iron Man’ del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), el artista del séptimo arte experimentó diversos problemas con drogas. Según señala ‘El país’, probó la marihuana a los seis años, cuando su padre se la ofreció.

Posteriormente, tras ser arrestado en diversas ocasiones, el intérprete comenzó su desintoxicación en 2013, con ayuda de su esposa, Susan Downey y Jimmy Rich.

Drew Barrymore

Desde que era sólo una niña, Drew incursionó en el mundo del entretenimiento y con películas como ‘Firestarter’ alcanzó la fama a nivel mundial. No obstante, cuando era pequeña experimentó problemas con drogas que, afortunadamente, logró superar.

Sobre su consumo de alcohol, en una entrevista para 'CBS This Morning' el 9 de diciembre de 2021, la actriz comentó por qué decidió dejar de ingerirlo y señaló que “fue algo que me di cuenta que no me servía ni a mí ni a mi vida”.