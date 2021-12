Mauricio Ochmann y su pasado poco conocido: "Yo soy mi propia madre y soy mi propio padre"

Ochmann ha participado en producciones como 'El Clon', ‘Victoria’, 'El señor de los cielos' y 'Chema', siendo éste último uno de los más queridos por el público latino. Sin embargo, él comenzó su carrera desde la adolescencia y reveló que en esa etapa trabajó muy duro para conseguir posicionarse en la industria del entretenimiento.

La celebridad de origen estadounidense, a través de una entrevista a Imagen Entretenimiento, contó sobre su niñez, ese lado de su vida que pocos conocían; Mauricio confesó que fue abandonado por sus padres biológicos cuando era un bebé.



Mencionó que sus padres biológicos lo dieron en adopción y fue así como su mamá y papá adoptivos, que eran mexicanos, lo integraron a su familia.

Mauricio pasó de ser Sánchez a Ochmann

Tiempo después se divorciaron y su mamá decidió regresar a México con Mauricio, el actor creció entre Querétaro y Celaya, Guanajuato. Cuando el actor tenía 2 años, su madre se volvió a casar, con un hombre llamado Thomas Ochmann, quien terminó dándole el apellido y cuidándolo, fue así como pasó de ser Sánchez a Ochmann.

También contó que su niñez fue difícil, ya que en la escuela las maestras no sabían cómo llamarlo, debido a que él pasaba por una crisis de identidad.

“Entonces imagínate yo en la escuela, me decían escribe tu nombre y yo escribía Ochmann, yo legalmente era Sánchez, y bueno eso generaba caos y para mí era, ¿por qué soy Sánchez si vivo en una familia que todos son Ochmann’, la cosa era complicada. (...) La directora le dijo a los maestros, déjenlo escribir el nombre que él quiera, que se llame como se quiera llamar. Pero fue una búsqueda desde niño, hasta que realmente encontré que yo soy mi propia madre y soy mi propio padre y mi adulto responsable”.

Mauricio problemas de alcoholismo

El actor, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, reveló que durante su juventud cayó en el alcoholismo por problemas como abusos escolares y proceso de adopción. Además de no conocer a sus padres biológicos.

“Tuve que levantar la mano y pedir ayuda porque estaba ya en un camino de excesos y de una muerte lenta inconsciente, pero algo dentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí’, pero me duró hasta los 28 años, una adolescencia tardía y a los 28 ahí fue cuando levanté la mano y pedía ayuda. Me fui y me interné en una clínica”.

La vida amorosa del actor

Luego de su rehabilitación y tras despegar su carrera actoral, Mauricio Ochmann se casó por primera vez en 2002 con María José del Valle, con quien tuvo a su primera hija, Lorenza.

Su segundo matrimonio fue con la hija de Eugenio Derbez y tuvieron a Kailani. En la actualidad la pareja está separada, pero mantienen una relación cordial.

¿Sabías que Mauricio Ochmann era adoptado?