Karol G, Sofía Vergara, J Balvin, Luis Fonsi y otros famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026
Grandes celebridades del mundo de la música, el cine y la televisión estuvieron en el Super Bowl 2026. J Balvin, Luis Fonsi, Eiza González, Bon Jovi, Kendall Jenner son algunos de los famosos que fueron captados.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El Super Bowl 2026 no solo reunió a grandes estrellas de la NFL y el deporte, también a celebridades del cine, la televisión y la música que se dieron cita en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California este 8 de febrero.
El poder colombiano estuvo presente, Sofía Vergara y Karol G posaron así para la cámara.
A Eiza González se le vio en un palco lleno de celebridades.
J Balvin, otro colombiano, no dejó de apoyar a su gran amigo Bad Bunny.
Luis Fonsi y su esposa Águeda López fueron otras de las celebridades latinas que estuvieron en el Super Bowl LX.
El actor Chris Pratt fue el encargado de presentar a los Seahawks de Seattle, equipo del que es fan.
Mientras que Jon Bon Jovi hizo lo mismo con los Patriots de Nueva Inglaterra, de quien es gran seguidor.
El rapero Jay-Z, quien es el productor del medio tiempo, asistió junto a su hija adolescente Blue Ivy, aunque en esta ocasión se desconoce si su madre Beyoncé también fue.
Jessica Alba sorprendió al aparecer en 'La Casita' de Bad Bunny bailando.
Ricky Martin y Lady Gaga también fueron parte de este importante evento deportivo, pues fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny.