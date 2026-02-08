Eiza González Karol G, Sofía Vergara, J Balvin, Luis Fonsi y otros famosos que estuvieron en el Super Bowl 2026 Grandes celebridades del mundo de la música, el cine y la televisión estuvieron en el Super Bowl 2026. J Balvin, Luis Fonsi, Eiza González, Bon Jovi, Kendall Jenner son algunos de los famosos que fueron captados.



Video Ricky Martin, Eiza González y otros famosos que no se perdieron el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026 no solo reunió a grandes estrellas de la NFL y el deporte, también a celebridades del cine, la televisión y la música que se dieron cita en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California este 8 de febrero.

El poder colombiano estuvo presente, Sofía Vergara y Karol G posaron así para la cámara.

Sofía Vergara y Karol G en el Super Bowl 2026. Imagen Sofía Vergara/Instagram



A Eiza González se le vio en un palco lleno de celebridades.

Eiza González disfrutó el encuentro en uno de los palcos. Imagen Getty Images



J Balvin, otro colombiano, no dejó de apoyar a su gran amigo Bad Bunny.

J Balvin fue una de las estrellas latinas en ir al evento. Imagen Getty Images



Luis Fonsi y su esposa Águeda López fueron otras de las celebridades latinas que estuvieron en el Super Bowl LX.

Luis Fonsi y su esposa en el Super Bowl 2026. Imagen Luis Fonsi/Instagram

Kendall Jenner no se perdió la final de la temporada de la NFL. Imagen Kendall Jenner/Instagram

El actor Chris Pratt fue el encargado de presentar a los Seahawks de Seattle, equipo del que es fan.

Chris Pratt es fanático de los Seahawks. Imagen Getty Images

Mientras que Jon Bon Jovi hizo lo mismo con los Patriots de Nueva Inglaterra, de quien es gran seguidor.

Jon Bon Jovi en el Super Bowl 2026. Imagen Getty Images



El rapero Jay-Z, quien es el productor del medio tiempo, asistió junto a su hija adolescente Blue Ivy, aunque en esta ocasión se desconoce si su madre Beyoncé también fue.

Jay-Z y su hija adolescente Blue Ivy. Imagen Getty Images



Jessica Alba sorprendió al aparecer en 'La Casita' de Bad Bunny bailando.

Jessica Alba en el Super Bowl 2026. Imagen Getty Images

Ricky Martin y Lady Gaga también fueron parte de este importante evento deportivo, pues fueron los invitados sorpresa de Bad Bunny.